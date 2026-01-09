PIB-ul României, creștere extrem de mică în trimestrul a treilea din 2025, potrivit INS

Produsul Intern Brut al României estimat pentru trimestrul III 2025 a ajuns la 518,092 miliarde de lei, la prețuri curente, marcând o creștere reală de 1,7% pe seria brută față de același trimestru din 2024, potrivit datelor provizorii publicate de Institutul Național de Statistică. În primele nouă luni ale anului, economia a consemnat un avans de 0,9% pe seria brută și de 1,5% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Conform estimărilor ajustate sezonier, PIB-ul din trimestrul III 2025 a fost de 486,793 miliarde de lei, în prețuri curente. Din punct de vedere real, acesta a fost cu 0,2% mai mic față de trimestrul precedent, dar a înregistrat o creștere de 1,5% comparativ cu trimestrul III 2024.

Pentru intervalul 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, PIB-ul estimat a totalizat 1.416 miliarde de lei, în creștere reală de 1,5% față de aceeași perioadă din 2024.

Pe seria brută, Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul III 2025 s-a situat la 518,092 miliarde de lei, în creștere reală de 1,7% față de trimestrul III 2024. Pentru primele nouă luni ale anului, PIB-ul a fost estimat la 1.339 miliarde de lei, la prețuri curente, cu un avans real de 0,9% comparativ cu perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2024.

Comparativ cu varianta provizorie (1), datele provizorii (2) indică o majorare a creșterii PIB cu 0,1 puncte procentuale în trimestrul III 2025, de la 101,6% la 101,7%. De asemenea, dinamica valorii adăugate brute (VAB) a fost revizuită în sus cu 0,1 puncte procentuale, de la 101,7% la 101,8%.

Între cele două estimări, volumul valorii adăugate brute pe ramuri de activitate a înregistrat mai multe ajustări. Agricultura, silvicultura și pescuitul și-au majorat contribuția la creșterea PIB de la +0,5% la +0,6%, în timp ce volumul activității a rămas neschimbat. Industria a avut aceeași contribuție de +0,2%, dar volumul de activitate a crescut ușor. Construcțiile și-au menținut contribuția de +0,8%, cu o mică revizuire pozitivă a volumului.

În sectorul comerțului, transporturilor, hotelurilor și restaurantelor, contribuția la PIB a crescut de la +0,1% la +0,2%, susținută de o accelerare a volumului activității. Informațiile și comunicațiile au avut aceeași contribuție, de +0,4%, fără modificări ale volumului, în timp ce activitățile profesionale, științifice și tehnice, alături de serviciile administrative și suport, au continuat să aibă o contribuție negativă, de -0,5%.

Administrația publică, apărarea, asigurările sociale, învățământul, sănătatea și asistența socială au menținut o contribuție de -0,1%, iar activitățile de spectacole, culturale și recreative au consemnat o ușoară creștere a volumului de activitate. Intermedierile financiare, asigurările și tranzacțiile imobiliare nu au contribuit la creșterea PIB. Totodată, volumul impozitelor nete pe produs a fost revizuit în scădere, de la 101,1% la 100,7%, față de varianta provizorie (1).

Din perspectiva utilizării PIB, cele mai importante modificări între cele două estimări pentru trimestrul III 2025 au fost înregistrate la consumul final al gospodăriilor populației, a cărui contribuție la creșterea PIB a urcat de la +0,1% la +0,5%, pe fondul majorării volumului consumului.

Consumul final individual al administrațiilor publice a avut, la rândul său, o contribuție mai mare, de la +0,2% la +0,4%, ca urmare a unei creșteri semnificative a volumului. În schimb, consumul final colectiv efectiv al administrațiilor publice a trecut de la o contribuție pozitivă la una negativă, pe fondul scăderii volumului.

Formarea brută de capital fix a fost revizuită în jos, contribuția acesteia la creșterea PIB coborând de la +2,7% la +1,6%, ca urmare a diminuării volumului investițiilor.

INS precizează că seriile ajustate sezonier ale PIB trimestrial pentru perioadele anterioare nu au suferit modificări semnificative în urma revizuirii estimărilor pentru trimestrul III 2025 față de varianta provizorie (1), publicată la începutul lunii decembrie 2025. Seriile ajustate sezonier sunt recalculate trimestrial, în conformitate cu metodologia și practica europeană.