Ilie Bolojan, întâlnire cu Dr. Volker Treier, în vizita oficială din Germania

Premierul Ilie Bolojan a avut, marți seară, o întâlnire cu Dr. Volker Treier, director executiv de comerț extern și rețea globală. Șeful Executivului se află marți și miercuri într-o vizită oficială în Germania.

Marți seară, premierul a avut o întâlnire cu Dr. Volker Treier, director executiv de comerț extern și rețea globală. De asemena, acesta a avut programată o întrevedere cu președintele Camerei Germane de Comerț și Industrie, Peter Adrian.

Agenda de miercuri include un dejun de lucru cu directorul general al Federației Industriilor din Germania, Tanja Gönner.

Tot miercuri, Bolojan urmează să se întâlnească cu președintele Consiliului Central al Evreilor din Germania, dr. Josef Schuster, cu vicepreședintele Parlamentului Federal, Andrea Lindholz, cu președintele Fundației Konrad Adenauer, Annegret Kramp-Karrenbauer, precum și cu liderul Grupului Parlamentar CDU, Jens Spahn.

Tot miercuri, de la ora 14.00, premierul va avea o întrevedere cu cancelarul Republicii Federale Germania, Friedrich Merz. Cei doi oficiali vor susține ulterior o conferință comună de presă, după întâlnirea care va avea loc la sediul Cancelariei Federale.

După întrevederea cu cancelarul german, Bolojan va participa la ceremonia de depunere a unei coroane la Memorialul Evreilor Uciși în Europa, urmată de vizitarea Memorialului. În acest context, premierul va avea o discuție cu directorul Fundației Memorialului Evreilor Uciși din Europa, Uwe Neumärker.

Agenda include și o întâlnire cu membrii Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlamentul german.

Seara, premierul se va întâlni cu reprezentanți ai mediului asociativ ai comunității române din Germania, la Ambasada României din Berlin.

Potrivit Guvernului, „românii constituie a patra cea mai numeroasă comunitate de străini din Germania, cu aproximativ 910.000 de persoane. Peste 90.000 dintre aceştia au primit cetăţenie germană. Lor li se adaugă cei aproximativ 500.000 etnici germani originari din România, bine integraţi în Germania”.