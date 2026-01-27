Fifor, despre Bolojan: Nicio viziune, nicio strategie, nicio măsură de stimulare economică

Deputatul PSD Mihai Fifor a declarat, după ce premierul Ilie Bolojan a afirmat că ia în calcul varianta unui guvern minoritar, că șeful Guvernului este arogant. „Nicio viziune, nicio strategie, nicio măsură de stimulare economică. Doar austeritate oarbă, dusă până la extren, indiferent de costurile sociale și economice”, a mai scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Deputatul PSD a afirmat că soluția găsită de premier, care ar fi „fix pe gustul lui”, este varianta unui guvern minoritar, însoțită de „aceeași obsesie toxică numită „reformă”, tradusă exclusiv prin creșteri de taxe, tăieri de venituri și disponibilizări”.

„Nicio viziune, nicio strategie, nicio măsură de stimulare economică. Doar austeritate oarbă, dusă până la extren, indiferent de costurile sociale și economice. În loc să facă ceea ce ar face orice premier cu adevărat interesat de bunăstarea românilor – să sprijine capitalul românesc, să stimuleze investițiile, să creeze locuri de muncă și să lărgească baza de impozitare prin creștere economică – Ilie Bolojan alege calea cea mai simplă și cea mai distructivă: să strângă și mai mult șurubul peste o economie deja fragilizată”, a declarat Fifor.

Potrivit deputatului, „asta știe, asta face. Arogant. Fără alternative. Fără dialog. Fără responsabilitate față de consecințe”.

Fifor a afirmat că, pentru PSD, participarea la guvernare alături de partidele de dreapta a însemnat un cost electoral major.

„Un cost asumat exclusiv pentru a evita o criză politică și guvernamentală într-un moment dificil pentru România. Dar PSD nu se agață de guvernare. Iar acest lucru trebuie spus clar și fără echivoc: indiferent dacă PSD se află la guvernare sau în opoziție, nu va trece niciun nou pachet de măsuri guvernamentale care să însemne doar austeritate, dacă acesta nu conține Programul PSD de relansare economică”, a mai spus acesta.

Potrivit deputatului PSD, „premierul, PNL și USR pot face ce calcule politice doresc. Pot vorbi despre guverne minoritare, pot poza în „reformatori neînțeleși”. Realitatea rămâne însă una singură: România nu poate fi scoasă din dificultate prin tăieri și taxe în lanț. Economia nu se repară prin frână, ci prin sprijin”.

„Iar PSD va insista, consecvent și ferm, pe adoptarea unui program de stimulare economică real, absolut necesar pentru stabilitatea și viitorul economiei naționale”, a mai scris acesta.