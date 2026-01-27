Politica

Premierul Bolojan, sub lupa lui Andronic: Este un om de o încăpățânare rară

Premierul Bolojan, sub lupa lui Andronic: Este un om de o încăpățânare rarăDan Andronic. Sursa foto: Razvan Valcaneantu EEC
Jurnalistul Dan Andronic a comentat recent pe TikTok scena politică românească, concentrându-se asupra prim-ministrului Ilie Bolojan și a rolului său în viitorul politic al țării. Acesta consideră că sunt șanse mare ca Bolojan să fie viitorul candidat la președinție.

Andronic, despre Ilie Bolojan

„Uitându-mă la toate reacțiile care au fost după povestea cu Nicușor Dan la Iași și văzând că Ilie Bolojan începe o vizită oficială de două zile în Germania mi-a venit un gând. Nu cumva Ilie Bolojan se pregătește să îl înlocuiască pe Nicușor Dan?

Nu care cumva viitorul candidat la președinție în 2030 sau mai devreme va fi Ilie Bolojan? I se creează o aură de salvator, dar eu nu știu ce salvator e cel care mărește TVA-ul, dă oameni afară și face tot felul de manevre care au ca scop sărăcia și golirea portofelului.”

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursă foto: gov.ro

„Va fi prezentat ca un salvator”

Andronic a precizat că, deși poate fi prematur să discutăm despre această posibilitate, instinctul său politic îl face să creadă că „asistăm la crearea unui nou personaj politic, un personaj care vi fi prezentat ca un salvator, care va fi și este deja prezentat ca fiind un reformist.” Jurnalistul a criticat măsurile economice ale premierului.

„Eu până acum n-am văzut nicio reformă, am văzut doar majorări de taxe și de impozite. N-am văzut decît modificarea Codului Fiscal în sensul în care devine din ce în ce mai restrictiv și împotriva spiritului antreprenorial. Am văzut măsuri care duc la reducerea consumului, declarații multe și un individ imperturbabil care merge înainte ca mocănița, indiferedent de ceea ce cred și spun cei din jur.”

@dan.andronic.lacafea Ilie Bolojan sau Ilie Sărăcie se vrea președintele României #cespuneandronic #cafea #fyp #1 #bolo ♬ sunet original - dan #andronic la #cafea

Andronic: Este un om de o încăpățânare rară

Jurnalistul consideră că Ilie Bolojan este om foarte încăpățânat și că ține cont doar de părerile lui. El a mai spus că premierul are un plan și că nu acționează niciodată haotic.

„Este un om de o încăpățânare și inflexibilitate rară. Aceasta este o caracteristică destul de periculoasă pentru un om politic. Inflexibilitatea înseamnă să nu asculți părerea celorlalți, iar asta face Ilie Bolojan. Își ascultă decât părerea lui. Este clar că are un plan, nu e genul de om care să acționeze haotic. Inclusiv influențele lui soroșiste sunt evidente.”

