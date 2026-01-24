De ce a intrat Nicușor Dan în politică. Răspunsul dat unui elev din Focșani

Preşedintele Nicuşor Dan declarat sâmbătă, la Focşani, că a intrat în politică din necesitate. El a mai spus, răspunznd la întrebare unui elev din Focșani, că anii în care a fost în zona de ONG-uri i-au arătat că puterea de acţiune este limitată

Întrebat dacă și-ar fi putut prevedea ascensiunea politică în liceu sau facultate, Nicuşor Dan a declarat: „Era greu în liceu, pentru că România era condusă de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, dar nu cred. Pentru mine politica a fost o necesitate, mai întâi mulţi ani încercând să îndrept o bucăţică din societate, aşa cum credeam eu din zona de ONG, după care mi-am dat seama că puterea de acţiune este limitată. Am candidat la Primărie de două ori înainte de a fi ales a treia oară. Nici acolo nu mi s-a părut că am suficiente pârghii şi atunci am candidat la Preşedinţie.”

Preşedintele a glumit, adăugând: „Am candidat la Primărie de două ori înainte de a fi ales a treia oară. Nici acolo nu mi s-a părut că am suficiente pârghii şi atunci am candidat la Preşedinţie”.

Nicuşor Dan a subliniat importanţa prezenţei în politică a persoanelor competente în domeniile lor: „Am spus asta de multe ori, e nevoie de oameni care să fie stăpâni pe meseria lor şi care să intre în politică. Nu e deloc uşor, pentru că e o altă lume, regulile sunt altele, selecţia e alta”.

El consideră că politica trebuie să combine expertiza tehnică cu abilităţile politice: „Trebuie să fie un bun echilibru între specialişti în specialitate şi oameni cu competenţe care să vină în politică”.

Preşedintele a povestit că, în 2015, după o campanie „cumva heirupistă din 2012”, a apelat la o firmă de branding pentru a-şi pregăti conceptul înaintea candidaturii din 2016. La momentul respectiv i s-a spus: „N-ai nicio şansă”.

Despre provocările intrării în politică, Nicuşor Dan a afirmat: „Nu e confortabil să intri în politică, după ce ţi-ai făcut o carieră, ai muncit într-o direcţie, dar uneori e necesar”.