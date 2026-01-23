Schimb de replici acide între Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei

Schimbul de replici Ciucu–Băluţă continuă, vineri, liderul PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, afirmând că preferă să termine o competiţie pe ultimul loc, decât să nu le spună oamenilor adevărul, aşa cum face domnia sa, din postura de câştigător.

El a mai spus că oamenii au nevoie de lideri care livrează rezultate şi nu lamentări sau de reacţii asociate „cultului personalităţii” şi că prin conductele sistemului de termoficare din Capitală circulă agent termic, nu politică sau lacrimile Primarului General.

”Îi transmit domnului Primar General că prefer să termin o competiţie pe ultimul loc, decât să nu le spun oamenilor Adevărul, aşa cum face domnia sa, din postura de câştigător. Adevăraţii câştigători, Domnule Primar General, sunt cei care spun adevărul şi care nu înşeală aşteptările oamenilor, în lipsa de viziune şi de soluţii la problemele urgente ale oamenilor”, scrie liderul PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, într-o postare pe Facebook.

El adaugă că, din păcate, ”Primarul General în funcţie şi-a făcut un gest reflex din a da vina pe oricine altcineva, numai pe incapacitatea sa administrativă nu”.

”În acest context, era previzibil ca, în lipsa unor soluţii pentru Bucureşti, să dea vina pe greaua moştenire şi să acuze PSD de toate problemele posibile. Această abordare defăimătoare, însă, trebuie să înceteze! Partidul Social Democrat a asigurat în trecut şi asigură în prezent stabilitatea României.

În ceea ce priveşte „proiectele inventate” pe care le-am dezvoltat în Sectorul 4, precum spitalele, staţia de metrou, şcolile şi grădiniţele, îi recomand şi Primarului General să încerce să le implementeze şi să şi le treacă în propriul portofoliu, de unde rezultatele lipsesc”, comentează primarul Sectorului 4.

”Eu, personal, mă voi raporta în continuare la rezultate şi cred că asta trebuie să facă şi Primarul General, pentru că oamenii au nevoie de lideri care livrează rezultate şi nu lamentări sau de reacţii asociate „cultului personalităţii”. Voi susţine orice formulă de dialog deschis şi transparent, pentru ca Bucureştiul să se redreseze din toate punctele de vedere. Ţin să precizez că prin conductele sistemului de termoficare din Capitală circulă agent termic, nu politică sau lacrimile Primarului General”, a mai transmis Băluţă.

Preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, a condamnat vineri, cu fermitate, amatorismul, incapacitatea administrativă, lipsa de viziune şi de soluţii de care Primarul General, Ciprian Ciucu, dă dovadă cu fiecare zi şi l-a somat să nu se mai plângă la nesfârşit şi să vină în faţa oamenilor cu soluţii.

În replică, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis că „populismul” edilului din Sectorul 4, Daniel Băluţă, ”era complet previzibil”, susţinând că acesta este ”direct responsabil de situaţia în care este acum bugetul Bucureştiului”, întrucât avea influenţă în coaliţie, fiind un prieten al fostului premier Marcel Ciolacu.

”Îmi amintesc foarte bine schemele gândite de el, scheme măsluite, pentru a lua cât mai mult din bugetul PMB şi pentru a-l duce către sectoare, cu totală desconsideraţie în raport cu nevoile reale ale PMB şi ale bucureştenilor. Îi transmit că nu mai ţine!”, a adăugat Ciucu.