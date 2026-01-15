Prioritățile pentru Capitală, anunțate de Cristian Ciucu. Proiectele începute vor fi finalizate

Primăria Municipiului București a anunțat joi că va continua și va finaliza toate proiectele majore de infrastructură din Capitală. Într-o postare pe pagina PMB de Facebook, primarul Ciprian Ciucu a precizat că a discutat cu reprezentanți ai Băncii Europene de Investiții pentru asigurarea cofinanțării din fonduri europene, astfel încât lucrările să nu fie oprite.

Primăria Capitalei a prezentat o listă a principalelor investiții planificate pentru acest an, precizând că situația financiară dificilă nu va bloca dezvoltarea orașului. Proiectele acoperă toate domeniile, unele fiind în stadii incipiente, altele în lucru sau pe final, iar altele urmează să înceapă.

Primarul general Ciprian Ciucu a avut o ședință cu Direcția de Investiții pentru a analiza proiectele în desfășurare, blocajele și soluțiile posibile. Au fost identificate oportunități de finanțare nerambursabilă și prioritățile pentru anul în curs, potrivit postării PMB de pe Facebook.

Unul dintre cele mai importante proiecte vizează modernizarea a 50 de kilometri de linii de tramvai, finanțată din fonduri europene, dintre care 4,5 km sunt finalizați, iar 26 km sunt în execuție pe mai multe artere principale. Urmează lucrări pe Bd. Dimitrie Pompeiu, Bd. Lacul Tei și Bd. Mihalache, cu finalizare prevăzută în 2029, iar în timpul lucrărilor transportul este asigurat cu autobuze STB.

Primăria gestionează și situația Pasajului Basarab, pentru care se va face recepția stării fizice, întabularea și obținerea autorizației de construire, înainte de măsuri de remediere și recepția finală. Printre alte proiecte se află Prelungirea Ghencea, Patinoarul Flamaropol, bulevardul Dimitrie Pompeiu, Arena Națională, Palatul Voievodal Curtea Veche, modernizarea termoficării, iluminatul public, semaforizarea, consolidarea clădirilor cu risc seismic și proiecte sociale.

Într-un mesaj distribuit pe Facebook, primarul Ciprian Ciucu și-a reafirmat angajamentul față de proiectele aflate deja în derulare, precizând că acestea se vor finaliza. El a subliniat că a discutat cu reprezentanți ai Băncii Europene de Investiții pentru cofinanțarea proiectelor din fonduri europene, astfel încât lucrările să nu stagneze.

Ciprian Ciucu a mai spus că regenerarea urbană, în special în zona centrală, necesită PUZ-uri și studii de fezabilitate, dar și resurse financiare și timp. Edilul a afirmat că toate acestea sunt necesare pentru a transforma Capitala într-un oraș de care bucureștenii să fie mândri.