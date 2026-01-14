Ciprian Ciucu pregătește Legea Capitalei: Jumătate din impozitele sectoarelor ar putea merge la PMB

Din cuprinsul articolului Ciprian Ciucu: Trebuie să găsim o formulă în care lucrurile să fie împărțite corect

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că intenționează să propună o formulă prin care jumătate din sumele încasate din impozitele locale de la sectoare să fie direcționate către bugetul Primăriei Municipiului București.

„Avem o problemă structurală. Eu stau într-un apartament de trei camere, cred că impozitul pentru mine personal, că am un salariu bun, că sunt primar, nu e o problemă, dar sunt oameni pentru care se simte. Important este ce faci cu acești bani. De aceea poate o să propun o formulă ca jumătate din ceea ce vin la sectoare ca impozite, să ajungă și la PMB. De ce? Pentru că suntem schizoizi.

PMB, primarul general, trebuie să facă politica de impozitare pe Capitală, că așa este legea. Nu poți să ai un impozit în sectorul 6 și altul în sectorul 4, la domnul Băluță. Avem aceleași impozite peste tot, suntem în același oraș. Dar primarul general nu are nicio motivație, și Consiliul General să crească taxe, impozite, să optimizeze, sau să scadă, acolo unde poate sunt prea mari, pentru că banii oricum se duc la sectoare. Adică unii încasează și folosesc, iar alții vin cu politica fiscală”, a spus Ciucu, la Digi24.

Edilul a precizat că politica fiscală a Primăriei Capitalei este limitată de marjele stabilite de Guvern și că va veni în următoarele două luni cu o propunere în acest sens, în cadrul unei inițiative denumite Legea Capitalei.

„Când am zis că o să vin cu o propunere pentru o Lege a Capitalei, sau o formulă predictibilă, la asta o să lucrez în următoarele luni. Două luni, că mai mult timp nu o să am”, a afirmat Ciucu.

Primarul general intenționează să discute cu primarii de sector pentru a identifica o formulă în care veniturile și responsabilitățile să fie împărțite corect.

„Vreau să stau de vorbă cu primarii de sector, pe care îi respect, dar și ei trebuie să înțeleagă și să mă respecte, să găsim o formulă în care lucrurile să fie împărțite corect și în termen de responsabilități, pentru că avem iluminat public nu doar în centrul orașului, unde administrează PMB, ci și în cartiere, pe care trebuie să-l susțină financiar PMB. Deci și ca responsabilități, dar și ca venituri. În fine, important este și ce vom face cu acești bani. Pentru că trebuie să se vadă în calitatea serviciilor publice și în calitatea vieții și în calitatea spațiului public”, a declarat edilul.