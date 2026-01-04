Impozit uriaș pentru apartamentele din București. Disperare printre români: E o formă de umilință

Un locuitor al Capitalei a fost uimit de suma pe care trebuie să o achite pentru apartamentul său din Sectorul 6, după ce au fost publicate noile impozite locale.

Valoarea pe care o consideră foarte mare a atras atenţia şi a readus în discuţie majorările consistente ale taxelor locale din Bucureşti, resimţite deja de numeroşi proprietari.

Datele apărute pe platforma Ghișeul.ro arată creșteri vizibile ale obligațiilor fiscale, iar reacțiile nu au întârziat. Tot mai mulți bucureșteni își verifică sumele datorate și compară impozitele din 2025 cu cele valabile pentru 2026, observând diferențe care afectează direct cheltuielile familiei.

Situaţii comparabile sunt raportate și în alte zone ale orașului. În Sectorul 1, un proprietar al unui apartament cu trei camere a constatat că impozitul anual a urcat de la sub 300 de lei la aproximativ 600 de lei, ceea ce înseamnă practic o dublare într-un singur an. Chiar dacă toate primăriile nu au publicat încă noile valori, primele cifre apărute conturează o tendință de majorare a taxelor locale, care ar putea adăuga o presiune suplimentară asupra bugetelor bucureștenilor în 2026.

O femeie din România povestește, într-o postare devenită virală, că a fost nevoită să plătească integral impozitele, deși are handicap grav și suferă de cancer, spunând că nu mai beneficiază de scutiri. Potrivit relatării sale, situația ei financiară este tot mai dificilă. Femeia spune că a plătit impozitul cu ultimii bani, de teamă să nu-i fie suspendată indemnizația de handicap, în condițiile în care, chiar la început de an, și-a înmormântat mama.

„Am achitat impozitul pe anul ăsta, am handicap grav, cancer, dar nu mai sunt scutită. 2450 lei pentru două camere Rahova colț cu Ferentari și un Jeep din 2005 pe care n-am bani să-l repar. Am achitat cu ultimii bani de frica tăierii indemnizației de handicap din care mi-asigur tratamentul, chiar dacă pe 1 ianuarie mi-am înmormântat mama”, a scris femeia pe Facebook.

Femeia spune că, în schimbul taxelor plătite, își dorește un sistem mai corect, fără privilegii și fără acumularea pensiilor speciale și că măsurile luate în 2025 i-au afectat întreaga familie:

„Mi-a luat 10% din salariu, mi-a anulat scutirea de impozit pe clădire, mașină și teren. Copilului i-a desființat bursă de excelență olimpică și i-a luat și premiul pentru performanță, soțului i-a tăiat 10% din salariu. Un 2026 FĂRĂ cei care cumulează pensia specială cu salariul, fără datornicii istorici la buget… un an în care educația și sănătatea să fie cu adevărat finanțate”.

Potrivit relatării, ea susține că a suportat din buzunar tratamentele pentru ea și copilul său. Femeia mai reclamă lipsa accesului la medicamente și schimbările privind concediile medicale.

„Eu mi-am plătit în întregime și nedecontate tratamentul și dieta copilului (140.000 de euro în 15 ani). Acces la medicamente nu am nici eu și nici el nu are, că nu există legea off label. De acum, ca om cu cancer, nu mai am plătită prima zi de concediu medical.”

Ea spune că se simte umilită de sistem:

„Nu doar că pierd vechime, dar am o zi în care, deși am cancer, nu mai am. E o formă de umilință. A murit mama pe 30 decembrie, am înmormântat-o pe 1 ianuarie… fără o taxă de 2.500 lei, plus groparii.”

La final, femeia lansează un mesaj critic la adresa autorităților:

„Bagă de seamă… să nu fie banii noștri taxa pe groapa economiei. De la mine credit și vot, în altă reîncarnare. În asta, nu.”