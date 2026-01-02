Taxele și impozite, achitate fără drumuri la ghișee și cozi interminabile. Anunțul făcut de Primăria Sectorului 4

Începând din 2 ianuarie 2026, contribuabilii din Sectorul 4 al Capitalei își pot achita taxele și impozitele locale aferente acestui an. Măsura se aplică atât persoanelor fizice, cât și celor juridice. Pentru al șaselea an consecutiv, Primăria Sectorului 4 menține sistemul de plată exclusiv online. Astfel, toate sumele datorate bugetului local pot fi achitate prin ordin de plată sau la aparatele SelfPay.

Cetățenii au la dispoziție mai multe instrumente moderne pentru efectuarea plăților. Printre acestea se numără platforma Ghișeul.ro, platforma online a Primăriei Sectorului 4, start.ps4.ro, precum și aplicația mobilă „Primăria Sectorului 4”.

„Totodată, contribuabilii pot accesa și folosi rețeaua automatelor de plată SelfPay, disponibile în centrele comerciale, în piețe sau la stațiile de metrou. În acest sistem, atât persoanele fizice, cât și cele juridice se identifică în bazade date cu ajutorul CNP-ului sau al CUI-ului, află valoarea debitelor și aleg, ulterior, să efectueze plățile, integral sau parțial, în funcție de opțiunea aleasă”, arată reprezentanții Primăriei Sectorului 4.

Reprezentanții instituției mai spun că sumele afișate în sistemele de plată includ deja bonificația de 10%. Reducerea este acordată contribuabililor care achită integral taxele și impozitele locale până la 31 martie 2026, pentru clădiri, terenuri și mijloace de transport.

„Menționăm că valorile afișate în sistemele de platăanterior menționate includ deja bonificația de 10%, acordată contribuabililor care achită integral impozitele și taxele locale până la data de 31 martie 2026, pentru următoarele categorii: - Clădiri; - Terenuri; - Mijloace de transport (auto)”, se menționează în comunicat.

Începând cu 1 ianuarie 2026, românii resimt efectele unui nou pachet de taxe și impozite, după ce modificările fiscale adoptate de Parlament au fost confirmate de Curtea Constituțională. O parte dintre schimbări au fost introduse prin Ordonanța de urgență nr. 89/2025, cunoscută drept OUG „trenuleț”.

Noile măsuri au intrat deja în vigoare și se aplică atât persoanelor fizice, cât și companiilor. Acestea au un impact direct asupra impozitelor pe locuințe și terenuri, taxelor auto, câștigurilor din investiții, veniturilor obținute din chirii și de pe platformele online, precum și asupra nivelului accizelor.