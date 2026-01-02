Social

Taxele și impozite, achitate fără drumuri la ghișee și cozi interminabile. Anunțul făcut de Primăria Sectorului 4

Comentează știrea
Taxele și impozite, achitate fără drumuri la ghișee și cozi interminabile. Anunțul făcut de Primăria Sectorului 4laptop. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Începând din 2 ianuarie 2026, contribuabilii din Sectorul 4 al Capitalei își pot achita taxele și impozitele locale aferente acestui an. Măsura se aplică atât persoanelor fizice, cât și celor juridice. Pentru al șaselea an consecutiv, Primăria Sectorului 4 menține sistemul de plată exclusiv online. Astfel, toate sumele datorate bugetului local pot fi achitate prin ordin de plată sau la aparatele SelfPay.

Informații importante pentru bucureștenii care locuiesc în Sectorul 4

Cetățenii au la dispoziție mai multe instrumente moderne pentru efectuarea plăților. Printre acestea se numără platforma Ghișeul.ro, platforma online a Primăriei Sectorului 4, start.ps4.ro, precum și aplicația mobilă „Primăria Sectorului 4”.

„Totodată, contribuabilii pot accesa și folosi rețeaua automatelor de plată SelfPay, disponibile în centrele comerciale, în piețe sau la stațiile de metrou. În acest sistem, atât persoanele fizice, cât și cele juridice se identifică în bazade date cu ajutorul CNP-ului sau al CUI-ului, află valoarea debitelor și aleg, ulterior, să efectueze plățile, integral sau parțial, în funcție de opțiunea aleasă”, arată reprezentanții Primăriei Sectorului 4.

taxe

Taxe. Sursa foto: Pixabay

Ce trebuie să știe cetățenii care aleg să le achite până în 31 martie

Reprezentanții instituției mai spun că sumele afișate în sistemele de plată includ deja bonificația de 10%. Reducerea este acordată contribuabililor care achită integral taxele și impozitele locale până la 31 martie 2026, pentru clădiri, terenuri și mijloace de transport.

Peste un milion de români au primit cazierul judiciar în format digital. Ce trebuie să știe cei care îl solicită în 2026
Peste un milion de români au primit cazierul judiciar în format digital. Ce trebuie să știe cei care îl solicită în 2026
Rusia ar putea pregăti o acțiune sângeroasă cu miză simbolică. Avertismentul serviciilor ucrainene
Rusia ar putea pregăti o acțiune sângeroasă cu miză simbolică. Avertismentul serviciilor ucrainene

„Menționăm că valorile afișate în sistemele de platăanterior menționate includ deja bonificația de 10%, acordată contribuabililor care achită integral impozitele și taxele locale până la data de 31 martie 2026, pentru următoarele categorii: - Clădiri; - Terenuri; - Mijloace de transport (auto)”, se menționează în comunicat.

Primaria Sectorului 4

Primaria Sectorului 4. Sursa foto: facebook

Anul 2026 a venit cu majorări de taxe

Începând cu 1 ianuarie 2026, românii resimt efectele unui nou pachet de taxe și impozite, după ce modificările fiscale adoptate de Parlament au fost confirmate de Curtea Constituțională. O parte dintre schimbări au fost introduse prin Ordonanța de urgență nr. 89/2025, cunoscută drept OUG „trenuleț”.

Noile măsuri au intrat deja în vigoare și se aplică atât persoanelor fizice, cât și companiilor. Acestea au un impact direct asupra impozitelor pe locuințe și terenuri, taxelor auto, câștigurilor din investiții, veniturilor obținute din chirii și de pe platformele online, precum și asupra nivelului accizelor.

Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Stoicu Camy spune:
    2 ianuarie 2026 la 21:47

    eu nu mai platesc nimic.

Stiri calde

23:14 - Călin Georgescu, îndemn pentru români după tragedia din Elveția: Să ne rugăm împreună pentru cei plecați dintre noi
23:03 - Peste un milion de români au primit cazierul judiciar în format digital. Ce trebuie să știe cei care îl solicită în 2026
22:53 - Ileana Lazariuc, imagini rare alături de nepoții lui Ion Țiriac. Fanii au fost surprinși
22:42 - Seism cu magnitudinea de 6,5 grade în Mexic. O persoană a murit și 12 sunt rănite
22:32 - Durere uriașă în Elveția. Rețelele sociale, ultima speranță pentru părinții care își caută copiii dispăruți în clubul...
22:24 - Cristina Ich, dezvăluiri dureroase. Problemele hormonale nu i-au dat pace

HAI România!

Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României

Proiecte speciale