Noi obligații fiscale în Republica Moldova din 2026. Avocații și notarii vor plăti contribuții sociale lunare fixe

Începând cu anul 2026, profesioniștii care activează în sistemul de justiție din Republica Moldova, precum avocații, notarii, executorii judecătorești, mediatorii și administratorii autorizați, vor fi supuși unui nou regim de cotizare la sistemul public de pensii și asigurări sociale.

Conform unui anunț recent emis de Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) de la Chișinău, aceste categorii de liber-profesioniști vor avea obligația de a achita lunar o contribuție fixă în valoare de 2.580 de lei moldovenești.

Această sumă reprezintă a douăsprezecea parte din contribuția anuală stabilită prin lege, măsura având scopul de a asigura o protecție socială constantă și uniformă pentru persoanele care își desfășoară activitatea pe cont propriu în domeniul juridic.

Pentru întregul an calendaristic 2026, suma totală a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii a fost fixată la pragul de 30.966 de lei moldovenești pentru fiecare asigurat din această categorie.

Legislația prevede totuși anumite excepții clare, astfel încât obligația de plată nu se aplică profesioniștilor care au deja calitatea de pensionari sau persoanelor cu dizabilități, aceștia fiind scutiți de plata contribuției fixe. De asemenea, sunt exceptate persoanele care fac deja parte din alte categorii de plătitori reglementate specific de legislația în vigoare.

Pentru restul liber-profesioniștilor vizați, plata trebuie efectuată riguros până la data de 25 a fiecărei luni pentru luna precedentă, orice întârziere putând atrage penalități conform codului fiscal local.

Din punct de vedere procedural, contribuabilii vor trebui să utilizeze formularul tipizat IPC21 pentru declararea sumelor, asigurându-și astfel dreptul la toate tipurile de prestații de asigurări sociale prevăzute de lege, inclusiv pensia pentru limită de vârstă și alte indemnizații oferite de stat.

Autoritățile de la Chișinău subliniază că virarea acestor sume prin codul de clasificație economică „121310” este esențială pentru evidența corectă a stagiului de cotizare în sistemul public.

Profesioniștii interesați pot accesa detalii suplimentare sau pot utiliza serviciile electronice de raportare direct pe portalul oficial al CNAS, instituția încurajând digitalizarea procesului de declarare pentru a eficientiza interacțiunea dintre experții în justiție și administrația statului.