Leul moldovenesc împlinește 32 de ani. Cum arătau cupoanele care circulau înaintea lui

Republica Moldova marchează astăzi Ziua Leului Moldovenesc, moneda națională introdusă oficial la 29 noiembrie 1993. Leul a venit să înlocuiască așa-numitele „cupioane de consum”, un sistem provizoriu de plată folosit din 1992, în plină perioadă de hiperinflație post-sovietică, când cupoanele circulau în paralel cu rubla și provocau distorsiuni majore pe piață.

Apariția leului a fost, la momentul respectiv, unul dintre cei mai importanți pași în consolidarea statului nou format și în stabilizarea unei economii aflate în derivă după prăbușirea URSS. Tranziția s-a făcut într-un ritm alert, în numai câteva zile, iar cursul de schimb, 1 leu pentru 1000 de cupoane, a fost stabilit tocmai pentru a opri deprecierea rapidă și haosul din tranzacții.

Odată cu adoptarea noii monede, Banca Națională a Moldovei a căpătat instrumentele necesare pentru a implementa politici monetare proprii, a ține sub control inflația și a pune bazele unui sistem financiar funcțional, capabil să susțină dezvoltarea economică a țării.

„Astăzi celebrăm 32 de ani de la momentul în care Republica Moldova a introdus în circulație Leul moldovenesc - simbolul monetar care a însoțit toate transformările economice ale țării și a oferit stabilitate în cele mai complexe etape de dezvoltare” , se spune în mesajul guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu , publicată pe site-ul instituției.

Totodată, șefa de la BNM subliniază că „aniversarea ne îndeamnă să privim înainte, în direcția în care Moldova avansează cu hotărâre: integrarea în Uniunea Europeană” .

În comunicat, Anca Dragu menționează că anul 2025 marchează o etapă crucială pentru domeniul financiar.

Aderarea țării la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) include un pas istoric, prin care conectăm economia națională la standardele operaționale ale Uniunii Europene și creșterea calității serviciilor financiare pentru cetățeni și companii” . Potrivit guvernatoarei, pentru prima dată, moldovenii beneficiază de „transferuri transfrontaliere rapide, sigure și transparente în întreaga Europă, la același nivel de calitate ca în state membre ale UE” , a menționat Dragu.

În mesajul aniversar, Anca Dragu primă recunoștință față de cei care care au contribuit, de-a lungul anilor, la consolidarea monedei naționale și la modernizarea infrastructurii financiare .

În încheiere, guvernatoarea reafirmă angajamentul european al țării, menționând că drumul european al Republicii Moldova este ireversibil, și construirea unui sistem de plăți compatibil cu UE rămâne un pilon esențial în acest proces.

Leul moldovenesc, introdus în circulație la 29 noiembrie 1993, a devenit în trei decenii unul dintre cele mai importante simboluri ale statalității Republicii Moldova. Denumirea „leu” a fost inspirată din tradiția monetară românească, marcând și orientarea simbolică în spațiul european.

Primele bancnote au fost tipărite în mai multe valori (de la 1 la 500 lei) și reprezentau personalități istorice și culturale motive. De-a lungul anilor, mai multe serii de bancnote au fost modernizate cu elemente avansate de protectie. În 2018, BNM a introdus pentru prima dată monedă metalice de 1, 2, 5 și 10 lei, pentru a înlocui treptat bancnotele uzate.