Politicul de la Chișinău în 2025: între „accidente la limită” și pariuri geopolitice riscante

Anul 2025 a pus la încercare puterea centrală de la Chișinău. Actul de guvernare, dominat complet de majoritatea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și de Oficiul Președintelui, a stabilit noi reguli ale jocului politic la nivelul comportamentului electoral, al discursului public și al politicii externe. Orice abatere de la standardele impuse de PAS a devenit ușor pedepsibilă, ceea ce a alimentat o atmosferă de timiditate în gândirea critică a publicului în raport cu cei responsabili de actul de guvernare, aspect caracteristic democrațiilor spre care Republica Moldova tinde, cel puțin teoretic.

Regulile jocului modificate de guvern au vizat calcule partidece vizibile, iar monopolul unui singur partid (PAS) s-a resimțit în modul în care instituțiile statului au urmărit atingerea obiectivelor politice de sus („politizarea absolută”). Folosind argumente veridice privind amenințările reale rusești (inclusiv cele hibride), menținerea puterii politice în mâinile PAS a fost prezentată ca singura soluție viabilă ( varianta pozitivă a „răului cel mai mic” adică "binele cel mai mic"). Urmărind să împiedice alunecarea puterii în mâinile unor forțe politice nealiniate cu Occidentul, partenerii externi – de la Bruxelles (dar nu și de la Washington) – au aprobat tacit acțiunile duetului politic PAS-Maia Sandu.

Schimbarea cadrului electoral înainte de alegerile parlamentare de la sfârșitul lunii septembrie a permis autorităților să elimine din competiție formațiuni politice cu simpatii declarate sau suspectate față de Rusia. Astfel, partidele politice „Inima Moldovei” și „Moldova Mare” au devenit ținta acțiunilor preventive ale guvernului împotriva interferenței Rusiei, cu decizii judecătorești revizuite "în timp real" și sancțiuni ad-hoc din partea organului electoral (Comisia Electorală Centrală).

Chiar dacă dețineau controlul total asupra rețelei de instituții ale statului, exponenții PAS au recurs la un discurs public încărcat de frică. Inclusiv cu ajutorul mesajelor unor reprezentanți ai societății civile și ai instituțiilor media aliniate agendei (geo)politice pro-PAS, partidul de guvernământ a prezentat electoratului moldovenesc un scenariu sumbru în care intervenția militară rusă ar fi devenit iminentă în cazul în care PAS ar fi pierdut alegerile legislative.

Cu toate acestea, situația de pe front arată că trupele ucrainene rezistă ofensivei rusești, iar dialogul SUA-Rusia pune presiune pe Ucraina și UE pentru a accepta un acord de pace. În acest sens, discursul electoral bazat pe anxietatea de război, utilizat de PAS și de exponenții mediatico-civici care încă gravitează în jurul PAS, a avut o dimensiune exagerată, care s-a tradus ulterior în voturi suplimentare.

Pe lângă valorificarea fobiei de război, adânc înrădăcinată în mentalitatea colectivă moldovenească din cauza agresiunii militare rusești împotriva Ucrainei, guvernul a jonglat cu termeni optimiști privind aderarea la UE. Având în vedere că peste 50% din electorat este pro-UE, PAS a fost echivalat cu votul pentru sine cu avansarea Republicii Moldova pe calea statutului de stat membru deja în perioada 2028-2030.

Optimismul umflat privind perspectiva europeană a ținut cont de specificul moldovenesc. UE a pompat peste un miliard de euro în asistență financiară în Republica Moldova în timpul guvernării PAS-Sandu. De asemenea, cei aproximativ un milion de cetățeni moldoveni deja aflați în UE înclină balanța în favoarea UE în opțiunile geopolitice generale ale alegătorilor moldoveni.

În același timp, prin creșterea așteptărilor moldovenilor față de Chișinău și Bruxelles, binomul PAS-Sandu a creat o situație de „bombă cu ceas” pentru moldovenii orientați spre UE. Totuși, dacă rezultatele obținute de autoritățile moldovene pe dimensiunea aderării la UE nu se vor concretiza într-o realitate tangibilă, forțele eurosceptice ar putea avea un câștig de caz împotriva PAS în alegerile locale din 2027 și alegerile prezidențiale din 2028.

Deocamdată, sondajele arată că electoratul este generos față de PAS, considerându-l forța politică cea mai votată. Cu toate acestea, "canibalismul" manifestat în raport cu bugetul public, în loc să genereze noi resurse pentru creșterea economică, și prevalența loialității politice în locul responsabilității în funcționarea instituțiilor statului (poliție, SIS, Comisia Electorală etc.), creează premise pentru propulsarea opoziției și penalizarea PAS.

Pe parcursul anului 2025, considerațiile geopolitice au prevalat în procesul de guvernare a Republicii Moldova. Victoria electorală a PAS cu orice preț a distorsionat cursul proceselor electorale, bugetare (inclusiv „pomeni electorale” încă nerealizate) și societale (divizând societatea între „susținătorii cauzei drepte” și „trădători” pentru cei care critică guvernul).

Chiar și așa, PAS a înregistrat un „accident la limită” în alegeri (traducere a conceptului de „near miss” din literatura de specialitate privind evaluarea riscurilor), deoarece în noul parlament de la Chișinău au ajuns mai mulți actori politici categorizați drept pro-ruși deghizați: Blocul „Alternativ”, Partidul „Democrația Acasă” (PDA) și Partidul „Nostru”. Dintre aceștia, PDA este cel mai vizibil în încercarea sa de a prelua rolul celui de-al treilea partid politic în preferințele electorale. Determinarea de a modifica regulamentul de procedură al Parlamentului, care ar putea reduce spațiul de intervenție al opoziției în procesul legislativ, indică un disconfort psihologic al PAS față de impunerea unor forțe politice care sunt încă tratate ca „proxy” ale Rusiei.

În același timp, guvernul continuă să facă „pariuri geopolitice” asumându-și riscuri de politică externă. Atât PAS, cât și actorii media și civici care s-au aliniat cu acesta în 2025 adoptă un discurs foarte atent în raport cu SUA, inclusiv abținându-se de la a comenta în vreun fel răspunsurile dure ale Washingtonului la politicile dirijate de Bruxelles.

Într-un fel sau altul, PAS și exponenții din jurul său aplică o autocenzură parțială pe probleme geopolitice, chiar dacă UE, partenerul major al binomului PAS-Sandu, este atacat direct de administrația Donald Trump. Autocenzura geopolitică va deveni un modus operandi pentru guvernanții de la Chișinău, mai ales după ce SUA au semnalat, prin sancțiuni individuale (Thierry Breton și alții), ce se poate întâmpla cu cei care acționează împotriva intereselor „administrației trumpiste”. De fapt, fără să anunțe acest lucru, Chișinăul începe să-și ajusteze politica externă, pentru a nu intra în conflict cu SUA, chiar dacă Trump negociază un plan de pace problematic pentru Ucraina. Tocmai din acest motiv, echilibrul pe partea externă este dificil pentru PAS, deoarece, dacă pacea va fi impusă în Ucraina, atenția publicului moldovenesc se va muta de la problemele externe la cele interne.

În acest context, PAS își manifestă interesul pentru soluționarea conflictului transnistrean, evitând să recunoască faptul că doar “precedentul cipriot” poate ajuta Republica Moldova să adere la UE cu sau fără reintegrarea țării (dar cu condiția să existe un plan concret și realizabil de soluționare a conflictului). Odată ce sfârșitul războiului din Ucraina devine mai probabil, iar calendarul de aderare la UE devine mai incert, noul punct de atracție pentru guvernul PAS ar putea fi soluționarea conflictului de pe Nistru. Dacă economia ar fi prins viteză, guvernul nu ar fi trebuit să navigheze prin pariuri geopolitice riscante privind poziționarea inconfortabilă față de SUA și rezolvarea conflictului transnistrean cu necunoscute pentru aderarea la UE.

Scenariile pentru politicul moldovenesc în 2025 vor depinde într-o măsură considerabilă de situația economică, de incidența abuzurilor în instituțiile politizate și de transformările geopolitice din regiune.

Scenariul 1. Guvernare cu dificultăți financiare și stabilitate politică la un pas de a („muddling through”). Fără asistență financiară din partea FMI, UE va deveni singurul „donator” de calibru pentru guvernul de la Chișinău. Mai puțini bani publici disponibili pentru o populație confruntată cu o sărăcie continuă și datoriile în creștere vor intensifica căutarea de „rentă”. Atâta timp cât PAS găsește resurse pentru a menține un echilibru minim pentru elita care îl susține, stabilitatea va fi menținută. Însă divergențele dintre SUA și UE validează din ce în ce mai mult retorica opoziției, care apelează la exemple americane pentru a combate discursul pro-UE al PAS și al exponenților mediatico-civici din jurul său.

Scenariul 2. Presiune din partea opoziției rebele înaintea alegerilor locale din 2027. Există toate premisele pentru ca opoziția să exercite o presiune nemaivăzută în ultimii 5 ani asupra PAS. Coalizarea internă în baza preluării problemelor grupurilor vulnerabile (de la fermieri la populația rurală sărăcită) și intensificarea contactelor cu forțele iliberale (MAGA și MEGA) din Occident oferă oportunități pentru opoziție. Creșterea pozițiilor în sondaje ar putea alimenta spiritul de protest autentic (fără a fi corupt de injecții financiare ilegale din Rusia) în diverse categorii ale populației, chiar dacă guvernul va asocia, în general, opoziția cu Moscova (după retragerea declarată a lui Ilan Șor din viața politică).

Scenariul 3. „Alegeri anticipate”. Pe valul unui succes electoral în Găgăuzia, unde vor avea loc alegeri pentru organul legislativ și ulterior pentru executiv, opoziția parlamentară ar putea crea noi poli de presiune asupra guvernului. Viitorul Bașcan al Găgăuziei (în cazul unor alegeri anticipate în autonomie) va trebui acceptat în guvern, contrar situației actuale.

În același timp, dacă bugetul nu respectă interesele sectorului public (profesori, medici etc.), atunci mișcările de protest nu sunt excluse, mai ales dacă facturile la energie nu scad sau, și mai rău, nu cresc. Scenariul alegerilor legislative anticipate este cel mai puțin probabil, deoarece necesită proteste de masă și la nivel național, inclusiv dezvăluiri de corupție, care, chiar dacă ar fi avut loc, nu ar fi ajuns la public din cauza monopolului media al guvernului, fie din cauza alinierii ideologice, fie a autocenzurii pe fondul fricii de sancțiuni simbolice („agenți de influență rusă”) sau financiare (amenzi) din partea aparatului de stat.