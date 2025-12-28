Zgomotul de pe aeroporturi, sub control mai strict. Guvernul înăsprește regulile

Republica Moldova. Nivelul de zgomot generat de aeronavele care operează pe aeroporturile din Republica Moldova va fi monitorizat mai riguros, în baza unui proiect de lege aprobat recent de Guvern. Documentul urmărește prevenirea depășirilor sonore care pot afecta sănătatea populației, dar și armonizarea legislației naționale cu standardele europene și internaționale.

În același timp, autoritățile admit că Republica Moldova nu dispune, în prezent, de un sistem național de monitorizare permanentă a poluării fonice în mediul urban, fenomen a cărui amploare rămâne insuficient evaluată. Potrivit ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, modificările legislative introduc reguli mai clare și actualizate privind măsurarea și gestionarea zgomotului produs de aeronave, în special pe aeroporturile cu trafic intens.

Oficialul a subliniat că monitorizarea periodică va permite autorităților să cunoască mai bine impactul sonor asupra comunităților din vecinătatea aeroporturilor.

„Prin aceste modificări ne asigurăm că aeroporturile cu trafic intens sunt monitorizate periodic din punct de vedere al nivelului de zgomot, astfel încât impactul asupra comunităților din jur să fie cunoscut și gestionat corect”, a declarat Vladimir Bolea.

Proiectul mai prevede actualizarea cerințelor tehnice aplicabile aeronavelor, în conformitate cu regulile internaționale din domeniul aviației civile. Totodată, sunt introduse clarificări privind exploatarea aeronavelor istorice sau utilizate pentru zboruri necomerciale speciale, precum cele de reparații, întreținere sau testare, pentru care vor fi aplicate derogări limitate.

„Prin implementarea acestui proiect vom îmbunătăți calitatea vieții populației din zonele adiacente aeroporturilor, prin reducerea impactului zgomotului asupra sănătății și mediului”, a mai menționat ministrul.

Zgomotul aeroportuar reprezintă însă doar una dintre multiplele surse de poluare fonică. Traficul rutier intens, motocicletele, sirenele, alarmele auto, claxoanele sau activitățile comerciale contribuie semnificativ la disconfortul sonor din orașe. Agenția Națională pentru Sănătate Publică precizează că Republica Moldova nu dispune de un cadru legal care să reglementeze organizarea și implementarea unui sistem permanent de monitorizare a zgomotului urban.

Expertul de mediu Vladimir Garaba explică faptul că, deși nu există stații permanente, măsurători locale sunt efectuate la solicitare de laboratoarele ANSP, inclusiv în urma petițiilor depuse de cetățeni. Acesta avertizează asupra efectelor directe ale zgomotului asupra sănătății: „Se agravează și alte boli neuropsihice, pentru că omul, când este sufocat de zgomot, începe să se enerveze și i se ridică tensiunea arterială”.

Potrivit expertului, Republica Moldova se aliniază Directivei europene privind zgomotul ambiental din 2022, care stabilește responsabilități clare pentru autorități, instituții publice și mediul de afaceri. Cele mai zgomotoase sunt zonele centrale ale orașelor, iar poluarea fonică este strâns legată de cea atmosferică, zone critice fiind partea de jos a capitalei, strada Albișoara, Calea Ieșilor și zona Gării.

Legislația națională prevede amenzi între 30 și peste 2.000 de unități contravenționale pentru depășirea nivelurilor admise de zgomot emise de unitățile comerciale. Pentru tulburarea liniștii pe timp de noapte, sancțiunile variază între 450 și 900 de lei, iar lucrările de reparații efectuate în afara intervalului legal pot fi amendate cu până la 1.500 de lei.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca zgomotul din traficul rutier să nu depășească 53 de decibeli în intervalul zi–seară–noapte și 45 de decibeli pe timp de noapte, praguri care, potrivit specialiștilor ANSP, ar trebui respectate și în Republica Moldova pentru protejarea sănătății populației.