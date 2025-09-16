Aeroportul Chișinău „Eugen Doga” ar putea fi transformat într-o bază militară rusă, dacă partidele proruse vor câștiga alegerile

Republica Moldova. Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău ar putea fi transformat într-un aerodrom militar, utilizat de Federația Rusă pentru lansarea de atacuri asupra Ucrainei, inclusiv împotriva Odesei. Scenariul, descris ca unul realist dacă forțele proruse ar accede la putere după scrutinul din 28 septembrie. Acest lucru este analizat cu seriozitate de autoritățile de la Chișinău. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, la o emisiune de la postul public de televiziune.

„Războiul hibrid pe care îl duce Federația Rusă în raport cu Republica Moldova nu este unul singular. Nu se referă doar la țara noastră. Aceeași acțiune malignă o vedem în țările baltice, în Polonia, deja nu vorbesc de Ucraina, care este agresată și brutalizată prin acele atacuri cu drone și rachete pe care le fac rușii zi de zi, inclusiv în obiectivele de infrastructură”, a precizat Vodă.

Vodă a amintit de avertismentele premierului Dorin Recean, potrivit cărora Kremlinul își dorește să aducă până la 10.000 de militari ruși în R. Moldova, în cazul în care la Chișinău ar fi instalat un guvern loial Moscovei.

„Această ipoteză, formulată inclusiv din arcul de guvernare, este una adevărată”, a menționat purtătorul de cuvânt al Cabinetului de miniștri.

El a adăugat că experiența trecutului, inclusiv din perioada capturării statului de către gruparea condusă de Vladimir Plahotniuc, reprezintă o dovadă a felului în care deciziile critice pot fi folosite în scopuri ilicite atunci când autoritățile nu controlează infrastructura strategică.

„Până recent, Aeroportul Internațional Chișinău aducea venituri unui oligarh fugar. Statul a intervenit și a preluat gestionarea aeroportului pentru a împiedica acțiuni ilegale”, a explicat Vodă.

Daniel Vodă a subliniat că Federația Rusă acționează pe mai multe direcții pentru a slăbi Republica Moldova. Și anume dezinformare, operațiuni financiare și destabilizare prin regiunea transnistreană.

„Cele mai grave, din punctul meu de vedere, sunt dezbinarea și neîncrederea care sunt semănate în instituții. Și aici, până la urmă, vorbim și despre o capacitate a noastră de a avea verticalitate. De asemenea de a pune spatele drept și a continua această dezbatere, de a întreba președintele, premierul, președintele Parlamentului, să vină cu răspunsuri suplimentare alte autorități, dar să o facem în favoarea cetățeanului”, a menționat el.

În cadrul aceleiași emisiuni, purtătorul de cuvânt al Guvernului a condamnat valul de manipulări intensificate în campania electorală. În încheiere, el a subliniat că alegerile din 28 septembrie vor reprezenta un examen crucial pentru Republica Moldova, iar autoritățile își propun să asigure un scrutin exemplar, cu dezbateri bazate pe programe electorale și proiecte de țară.