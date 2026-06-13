Ucraina face un pas decisiv în procesul de desprindere definitivă de sub influența Moscovei și de aliniere la standardele occidentale. Președintele Volodimir Zelenski a promulgat o nouă legislație prin care limba rusă pierde statutul de limbă protejată pe teritoriul statului ucrainean, conform AFP.

Măsura vine în contextul în care, deși utilizarea limbii ruse a înregistrat un declin semnificativ după invazia la scară largă din anul 2022, aceasta continuă să fie folosită de o parte importantă a populației.

Decizia autorităților de la Kiev este privită ca un act de siguranță națională și ca o îndeplinire a angajamentelor luate în parcursul de aderare la Uniunea Europeană. Președintele Parlamentului de la Kiev a subliniat importanța strategică a acestui nou cadru legal, punctând că prioritățile țării s-au schimbat radical odată cu declanșarea războiului.

„Preşedintele Ucrainei a promulgat legea. O decizie importantă pentru a proteja spaţiul lingvistic ucrainean şi a ne îndeplini obligaţiile europene”, a scris pe Facebook preşedintele Parlamentului, Ruslan Stefanchuk.

Oficialul ucrainean a explicat că instrumentele juridice internaționale nu mai pot fi aplicate în mod egal pentru comunitățile pașnice și pentru statul care a declanșat conflictul armat.

„Limba unui stat agresor nu poate beneficia de instrumente de protecţie concepute pentru a sprijini limbile popoarelor indigene şi ale comunităţilor naţionale”, a afirmat el, invocând justiţia şi securitatea lingvistică pentru Ucraina.

Din punct de vedere juridic, noul act normativ anulează toate garanțiile și protecțiile speciale de care limba rusă beneficia anterior prin Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare, un document emis de Consiliul Europei și ratificat în trecut de Ucraina.

Noua reglementare nu interzice folosirea limbii ruse în spațiul privat și nu o scoate în afara legii. Totuși, documentul elimină obligația instituțiilor publice de a furniza servicii guvernamentale sau administrative în această limbă și oferă statului pârghiile necesare pentru a limita predarea ei în sistemul de învățământ.

Înainte de declanșarea ostilităților din anul 2022, datele statistice arătau că aproximativ 30% dintre cetățenii ucraineni considerau rusa ca fiind limba lor maternă sau principală, majoritatea acestora fiind concentrați în regiunile din estul și sudul țării.

Cercetările sociologice recente indică o scădere constantă a utilizării limbii ruse în viața de zi cu zi, ca o formă de protest cultural față de acțiunile Kremlinului. Cu toate acestea, dinamica lingvistică rămâne una complexă, în special din cauza faptului că Federația Rusă menține sub ocupație aproximativ 19% din teritoriul recunoscut internațional al Ucrainei. Problema statutului oficial al limbii ruse a reprezentat un subiect tensionat de-a lungul anilor, fiind și unul dintre pretextele principale folosite de mișcările separatiste din Donbas, susținute de Moscova începând cu anul 2014.