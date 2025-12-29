Susținător al lui Călin Georgescu, sancționat penal pentru instigare publică

Un bucureștean care s-a declarat susținător al lui Călin Georgescu și George Simion a ajuns în fața instanței după mesajele radicale publicate pe internet. Judecătoria Sectorului 6 l-a găsit vinovat pentru instigare publică și i-a aplicat o amendă penală consistentă.

Magistrații au stabilit că bărbatul trebuie să achite 8.400 de lei amendă penală, sancțiune rezultată în urma apelurilor sale la acțiuni violente făcute în luna mai, chiar înainte de turul al doilea al alegerilor prezidențiale. În hotărârea instanței se menționează și interzicerea exercitării unor drepturi pentru o perioadă limitată.

Instanța a decis condamnarea lui Gabriel Constantinescu pentru instigare publică, faptă comisă în mod repetat. Judecătorii au stabilit aplicarea unei amenzi penale în valoare totală de 8.400 de lei, sumă calculată pe baza a 210 zile-amendă, fiecare evaluată la 40 de lei.

Pe lângă sancțiunea principală, magistrații au impus și o pedeapsă complementară: timp de doi ani, acesta nu mai poate candida la funcții publice și nu poate ocupa poziții în care să exercite autoritate de stat. Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de zece zile de la comunicare.

În aceeași lună, anchetatorii l-au plasat sub control judiciar. Procurorii au reținut că a difuzat online imagini și declarații prin care îndemna publicul la violență, în contextul tensiunilor generate de scrutinul prezidențial.

Pe 8 mai, el a încărcat pe Facebook un film de două minute și cinci secunde, sub titlul „Facem revoluție”, însoțit de un mesaj amplu, în care afirma:

„Călin Georgescu preşedinte prin George Simion. Fraţilor, dacă şi de data asta ne vor anula alegerile sau vor face vreo şmecherie prin care să împiedice dorinţa poporului, atunci va fi nevoie de o nouă revoluţie. Eu am pe cineva care organizează. Toţi cei care aţi făcut armata, care sunteţi rezervişti, toţi care aţi făcut închisoare, care mai aveţi puţină vână în voi, vă rog să mă contactaţi în privat şi eu vă voi face legătura. Întrucât nu se poate altfel decât cu o nouă revoluţie. În momentul în care se va da semnalul, vom ieşi cu toţii în stradă, în Piaţa Victoriei, vom înconjura clădirea Guvernului, iar toţi care sunt rezervişti, care au făcut închisoare şi au puţină teorie şi activitate de luptă, vor sparge cordonul de mascaţi şi vom intra cu forţa în clădirea Guvernului, unde îi vom aresta pe toţi”

A doua zi, același clip a fost redistribuit și pe contul său de TikTok, păstrând identic apelul la mobilizare și confruntare. Aceste postări au stat la baza dosarului în care a fost ulterior condamnat.