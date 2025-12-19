Monden

Wiz Khalia ar putea scăpa de condamnarea din România. Noi detalii

Wiz Khalifa/ Sursa foto Pixabay
Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv în România la o pedeapsă de 9 luni de închisoare cu executare, în urma unui incident petrecut în timpul unui festival de muzică. Decizia aparține Curții de Apel Constanța și marchează finalul unui proces penal care a vizat încălcarea legislației române privind consumul de droguri.

Wiz Khalifa, probleme după vizita din România

Cazul își are originea într-un eveniment desfășurat în 2024, când rapperul, aflat pe scenă în fața a mii de spectatori, a consumat o substanță interzisă chiar în timpul reprezentației.

Gestul a fost observat de forțele de ordine, iar intervenția autorităților a avut loc imediat după încheierea momentului artistic. Incidentul a dus la deschiderea unui dosar penal, instrumentat de procurori și trimis ulterior în judecată.

judecată

Judecată. Sursa foto: Arhiva EVZ

După mai multe termene și etape procedurale, Curtea de Apel Constanța a stabilit definitiv vinovăția artistului, aplicând o pedeapsă privativă de libertate. Potrivit surselor judiciare, instanța a reținut infracțiunea de deținere de droguri pentru consum propriu, nu fapte de trafic sau distribuție.

Conform legislației din România, astfel de infracțiuni sunt sancționate cu pedepse ce pot merge de la amendă penală până la închisoare, în funcție de circumstanțe. În acest caz, judecătorii au optat pentru executarea pedepsei în regim de detenție.

Wiz Khalifa.

Wiz Khalifa. Sursa foto Facebook

Ar putea scăpa

Întrucât Wiz Khalifa nu se află pe teritoriul României, autoritățile române urmează să emită un mandat de arestare internațională. Acesta va fi transmis prin mecanismele de cooperare judiciară, astfel încât artistul să poată fi identificat și reținut în cazul în care se află într-un stat care recunoaște aceste proceduri.

Următorul pas va fi formularea unei cereri de extrădare, prin care România va solicita aducerea condamnatului pentru executarea pedepsei. Decizia finală nu aparține însă exclusiv autorităților române, ci va fi analizată de instanțele din statul unde se află artistul, care vor evalua gravitatea faptei și compatibilitatea acesteia cu legislația locală.

Există și scenariul în care pedeapsa să fie executată în afara României, dacă legislația statului respectiv permite preluarea executării unei condamnări străine. O astfel de soluție nu ar anula hotărârea pronunțată de instanța română și nici nu ar reduce durata pedepsei, ci ar schimba exclusiv locul unde aceasta este executată.

Un caz rar în România

Un element care ar putea influența evoluția cazului este faptul că procesul s-a desfășurat în lipsa inculpatului. Din informațiile disponibile, rezultă că Wiz Khalifa nu ar fi fost prezent în fața instanței și există semne de întrebare legate de modul în care a fost realizată procedura de citare, potrivit Cancan.

Dacă se va constata că artistul nu a fost informat corespunzător despre desfășurarea procesului sau despre pronunțarea hotărârii, acesta ar putea invoca nereguli procedurale. O astfel de contestație ar putea duce la reanalizarea dosarului, strict din perspectiva respectării dreptului la apărare.

Condamnarea definitivă a unui rapper de talie internațională pentru fapte comise în timpul unui eveniment public reprezintă un caz rar în practica judiciară din România.

