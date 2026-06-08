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Descoperiți impresionanta gorilă! Numărul 18 din „Animale din sălbăticie”, la chioșcuri din 9 iunie

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Descoperiți impresionanta gorilă! Numărul 18 din „Animale din sălbăticie”, la chioșcuri din 9 iunie
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Colecția „Animale din sălbăticie” prezintă, în numărul 18, uriașa gorilă, cea mai mare primată din lume! Cei mici vor descoperi cum își folosește mâinile și de ce preferă să meargă în patru labe. Ei vor afla și cât de mult îi plac fructele proaspete și ce eforturi face ca să le găsească, dar și ce altceva mai mănâncă.

Paginile revistei vin și cu alte informații interesante, explicând cum se implică mama și tata- gorilă în creșterea puilor, dar și de ce în prezent multe gorile sunt adăpostite în rezervații naturale, unde, din fericire, s-au adaptat foarte bine și trăiesc mai mult decât în sălbăcie.

Revista este frumos ilustrată și scrisă pe înțelesul copiilor. Povestea inclusă în acest număr este despre faptul că fiecare are un talent și nu trebuie să fim buni la toate. Un pui de gorilă ar vrea să fie la fel de fioros precum tatăl său, ceea ce desigur nu reușește. În schimb, el are o cu totul altă calitate specială pe care toți o apreciază...

Revista este însoțită de trei figurine drăgălașe – un pui de gorilă, o mamă-tatu și încă un animăluț supriză, pe care îl veți găsi în pachet!

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Colecția „Animale din sălbăticie” este o serie educativă, care îi apropie pe cei mici de natură și îi ajută să înțeleagă rolul și importanța fiecărei viețuitoare și de ce oamenii trebuie să facă eforturi pentru protejarea animalelor care se află în risc de dispariție.

Caută numărul 18– Gorila la chioșcuri, începând de marți, 9 iunie, și continuă aventura în lumea fascinantă a animalelor! Preț: 29,99 lei.

 

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