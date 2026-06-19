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Colecția „Monede și Bancnote autentice din toată lumea” continuă periplul, cu o oprire în Guineea Bissau. Revista, o bancnotă și fișa numismatică, de luni, la chioșcuri!

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Colecția „Monede și Bancnote autentice din toată lumea” continuă periplul, cu o oprire în Guineea Bissau. Revista, o bancnotă și fișa numismatică, de luni, la chioșcuri!
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Numărul 20 al Colecției „Monede și Bancnote autentice din toată lumea” se oprește în Guineea Bissau. Fosta colonie portugheză care și-a câștigat independența în 1974 este situată în nord-vestul Africii, pe malul Oceanului Atlantic.

De o mare diversitate etnică, țara africană suferă din cauza instabilității politice, care îi împiedică dezvoltarea, menținând-o săracă și dependentă de ajutoare internaționale.

Agricultura de subzistență continuă să definească peisajul cotidian al Guineei-Bissau și, fără infrastructură modernă, țara rămâne izolată, deși turismul ar putea reprezenta un factor de dezvoltare. Arhipelagul Bijagós, cu mangrovele sale, cu ariile sale protejate și cultura bogată nu reușește să sporească atractivitatea turismului orientat spre natură, în lipsa stabilității și a serviciilor de bază.

Colecționarii vor găsi în acest număr o bancnotă de 50 de pesos din Guineea Bissau. Fața acestei bancnote îi este dedicată lui Pansau Na Isna (1938-1970), un erou național care s-a distins în Războiul de Independență al Guineei-Bissau față de Portugalia. Pe verso se află o imagine cu locuitorii nativi ai națiunii.

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Secțiunea “Colțul colecționarului” se ocupă în acest număr de medalistică, o ramură a numismaticii dedicată studiului medaliilor. Aflați din revistă când au început să fie bătute medaliile, care a fost perioada în care arta confecționării medaliilor a atins culmi memorabile datorită unor artiști celebri, dar și care medalii dintre toate se remarcă prin importanța lor istorică. Numărul 20– Guineea Bissau este disponibil la chioșcurile de ziare, de luni 22 iunie, la prețul de 39.99 lei! Colecția „Monede și Bancnote autentice din toată lumea” oferă interesante lecții de geografie și istorie alături de monedele și bancnotele ambalate premium, în carduri personalizate, ce însoțesc fiecare număr!

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