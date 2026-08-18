Rezultatele inițiale ale celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat arată o rată de promovare de 33,8%, înainte de soluționarea contestațiilor. Potrivit datelor transmise marți de Ministerul Educației, procentul este cu peste cinci puncte mai mare decât cel înregistrat la prima afișare a rezultatelor din sesiunea similară a anului trecut, când promovarea a fost de 28,4%.

Totodată, rezultatul din acest an reprezintă cea mai ridicată rată de promovare înregistrată în sesiunea a doua de Bacalaureat în actualul sistem de organizare și desfășurare a examenului, reglementat prin Legea educației naționale nr. 1/2011.

În total, 9.623 de candidați au obținut calificativul necesar promovării. Dintre aceștia, 6.700 provin din promoția curentă, rata de promovare în cazul lor fiind de 34,9%. Alți 2.923 de candidați sunt absolvenți ai promoțiilor anterioare, iar dintre aceștia au promovat 31,6%.

La sesiunea din acest an s-au înscris 33.455 de persoane, dintre care 28.481 s-au prezentat efectiv la probe. Astfel, rata de participare a fost de 85,1%. În timpul examenului, 56 de candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Aceștia nu se vor putea înscrie la următoarele două sesiuni ale examenului.

La nivelul celor mai mari rezultate, cinci candidați au obținut medii cuprinse între 9,50 și 9,99. Nu a fost menționată însă nicio medie de 10 la această etapă a rezultatelor.

Candidații au avut posibilitatea de a-și vizualiza lucrările scrise marți, între orele 14:00 și 18:00. Eventualele contestații pot fi depuse sau transmise inclusiv electronic în zilele de 19 și 20 august.

Ministerul Educației precizează că vizualizarea lucrărilor și depunerea unei contestații sunt proceduri independente. Candidații pot contesta nota fără să își fi vizualizat lucrările, iar consultarea acestora nu îi obligă să depună contestație. Vizualizarea are doar scop informativ și nu presupune recorectarea automată a lucrării.

În cazul candidaților minori, prezența unui părinte sau a reprezentantului legal este obligatorie la momentul vizualizării lucrărilor. Cei care solicită reevaluarea trebuie să completeze și să semneze o declarație prin care confirmă că au luat la cunoștință faptul că nota finală poate fi modificată atât în plus, cât și în minus față de rezultatul inițial.

Rezultatele finale ale celei de-a doua sesiuni de Bacalaureat sunt programate pentru 24 august. Pentru promovarea examenului, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și o medie generală de cel puțin 6.

Ministerul Educației precizează că rata de promovare este calculată raportând numărul candidaților promovați la totalul celor prezenți, în această categorie fiind incluși și candidații eliminați din examen.