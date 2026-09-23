Calendarul pentru Rezidențiat 2026. Examenul va dura patru ore

Ministerul Sănătății a anunțat calendarul pentru Rezidențiat 2026. Candidații își vor putea depune dosarele începând cu 7 octombrie, iar examenul național va avea loc pe 15 noiembrie, simultan în șase centre universitare din țară. Proba va avea 200 de întrebări și o durată de patru ore.

Înscrierile pentru concursul național de admitere în Rezidențiat 2026 se desfășoară în perioada 7-20 octombrie. Dosarele vor putea fi depuse la sediile direcțiilor de sănătate publică, în condițiile stabilite pentru sesiunea din acest an.

„Concursul naţional de admitere în Rezidenţiat 2026 va avea loc pe 15 noiembrie. Înscrierile încep la data de 7 octombrie 2026, iar candidaţii îşi pot depune dosarele până la 20 octombrie 2026, la sediile direcţiilor de sănătate publică, conform condiţiilor stabilite” anunţă, miercuri, Ministerul Sănătăţii.

Concursul va fi organizat pentru cele trei domenii: medicină, medicină dentară și farmacie.

Candidații vor concura atât pentru locurile, cât și pentru posturile disponibile în sesiunea din acest an.

Metodologia va fi similară celei folosite la ediția precedentă, iar examenul va avea loc în aceleași șase centre universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

Proba de Rezidențiat 2026 va fi organizată sub forma unui test-grilă cu 200 de întrebări. Subiectele vor fi aceleași în toate centrele universitare, iar candidații vor avea la dispoziție patru ore pentru rezolvarea testului.

Întrebările vor fi realizate pe baza unei tematici și bibliografii unice, stabilite la nivel național. Ministerul Sănătății a început deja pregătirile împreună cu universitățile în care va fi organizat concursul.

„Ministerul Sănătăţii a iniţiat deja consultările cu reprezentanţii celor şase universităţi de medicină şi farmacie, în vederea asigurării condiţiilor necesare pentru organizare şi desfăşurare unitară”, precizează instituţia citată.

Ministerul Sănătății urmează să publice toate informațiile necesare candidaților înainte de începerea înscrierilor.

Metodologia completă, tematica, bibliografia și condițiile pentru depunerea dosarelor vor fi disponibile pe site-ul oficial dedicat concursului de Rezidențiat.

Calendarul anunțat stabilește astfel două dintre datele importante pentru candidați: 7 octombrie, când încep înscrierile, și 15 noiembrie, când va fi organizat examenul național.