Religia va putea fi aleasă ca probă scrisă la Bacalaureat începând cu examenul din 2030, susținut de elevii care intră acum în clasa a IX-a. Disciplina nu va fi obligatorie, iar posibilitatea de a o selecta va depinde de profilul și specializarea urmate. Programele pentru examen au fost publicate miercuri, 2 septembrie, în Monitorul Oficial.

Posibilitatea de a susține o probă scrisă la Religie diferă în funcție de profilul și specializarea urmate de elev. La profilul Științe sociale, Religia va putea fi aleasă la a doua probă scrisă diferențiată.

Elevii vor putea opta între Geografie, disciplinele socio-umane și Religie.

În categoria disciplinelor socio-umane sunt incluse Logica, Psihologia, Sociologia, Economia și educația antreprenorială și Filosofia.

Aceeași posibilitate o vor avea și elevii de la profilul Filologie. Pentru cea de-a doua probă diferențiată, aceștia vor putea alege între Istorie, Geografie, discipline socio-umane și Religie. Astfel, Religia nu va reprezenta o probă obligatorie pentru elevii de la profilul umanist, ci una dintre disciplinele dintre care aceștia vor putea opta.

Disciplina va apărea și în variantele de examen disponibile elevilor de la profilul real, dar în cadrul unei alte probe.

Noua structură a Bacalaureatului introduce proba F, o probă scrisă destinată evaluării competențelor de bază complementare profilului urmat.

Pentru elevii de la Matematică-Informatică și Științe ale Naturii, această probă va putea fi susținută la Istorie, Geografie, discipline socio-umane sau v.

Structura este inversată în cazul elevilor de la profilul umanist. Pentru aceștia, proba F va putea fi aleasă dintre Matematică, Fizică, Chimie și Biologie. Prin această formulă, noul Bacalaureat introduce o evaluare complementară profilului studiat în liceu.

Programele de Bacalaureat pentru disciplina Religie au fost publicate pentru cultele în cadrul cărora această materie este studiată în liceu. Documentele stabilesc atât competențele care vor fi verificate la examen, cât și conținuturile pe baza cărora vor fi elaborate subiectele.

Materia diferă în funcție de cult.

În cazul cultului ortodox, programa include teme referitoare la Sfânta Scriptură și Sfânta Liturghie. Sunt prevăzute însă și subiecte care depășesc zona strict teologică.

Printre acestea se află relația dintre știință și religie, bioetica, provocările erei digitale, patrimoniul UNESCO și dialogul interreligios.

Potrivit programei, Bacalaureatul la Religie va urmări, printre altele, capacitatea absolvenților de a identifica, analiza, interpreta și argumenta învățături și valori religios-morale. Vor fi evaluate și cunoștințele referitoare la formele de exprimare religioasă.

Un alt element urmărit va fi capacitatea elevilor de a înțelege și explica influența religiilor asupra culturii și civilizației.

Subiectele și baremele pentru examen vor fi alcătuite pe baza competențelor și conținuturilor stabilite prin programele publicate de Ministerul Educației.

Noua structură va intra efectiv în vigoare odată cu generația care începe liceul în anul școlar 2026-2027.

Acești elevi vor susține Bacalaureatul în 2030, când Religia va putea apărea, în funcție de profil și specializare, între disciplinele opționale de examen.