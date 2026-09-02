Sute de copii din regiunea transnistreană fac zilnic naveta pentru a putea studia în limba română. Pentru elevii și profesorii Liceului Teoretic „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Grigoriopol, mutarea instituției în satul Doroțcaia a devenit o realitate de mai bine de două decenii, după ce au refuzat trecerea la sistemul de învățământ în așa-numita „limbă moldovenească”, scrisă cu alfabet chirilic, arată Radio Moldova.

Marți, 320 de elevi au participat la festivitatea de început de an școlar și au intonat imnul Republicii Moldova. Pentru ei, revenirea la școalășcoală înseamnă și posibilitatea de a studia în limba română și de a avea acces la examene și oportunități educaționale din Republica Moldova și România.

La Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” din Doroțcaia, festivitatea de deschidere a noului an școlar a avut loc la prânz, astfel încât toți elevii să poată ajunge la timp. Copiii au fost transportați cu autocarele până în curtea instituției, unde au participat la ceremonia de început de an.

Pentru Valeria, elevă în clasa a IX-a, drumul din Tașlîc, regiunea Grigoriopol, până la școală durează aproximativ o jumătate de oră. În timpul iernii, când condițiile de drum se înrăutățesc, călătoria poate deveni mai dificilă.

Eleva spune că a ales să studieze în limba română, chiar dacă avea și alte variante.

„Am să am o ușă deschisă în Europa, voi primi un atestat moldovenesc. Am învățat acolo, am avut variante, dar totuși am ales aici. Am așteptat școala, în vacanță nu ai ce face, dar la școală măcar înveți, măcar faci ceva”, povestește eleva.

Anghelina a coborât din autocar alături de ceilalți elevi. Până în clasa a VIII-a, fata a învățat într-o instituție cu predare în limba rusă. Ulterior, a ales să-și continue studiile la Doroțcaia, unde poate susține Bacalaureatul.

„Este comod că învățăm în schimbul doi, nu trebuie de trezit de dimineață și este mai comod. Vreau să învăț apoi la Chișinău, dar aici sunt mai multe posibilități, deoarece se desfășoară și Bacalaureatul. Inițial, învățam într-o școală cu predare în limba rusă, dar de acolo unde cu aceste examene unificate să merg? Dar aici este BAC-ul și evident, oportunități mai multe”, menționează Anghelina.

Tânăra vede în studiile în limba română o șansă de a-și continua parcursul educațional dincolo de regiunea transnistreană.

„Îmi pare că aici sunt mai multe posibilități, este școală română, după putem să ne ducem la Chișinău. Sunt posibilități de a face studii în România, în Moldova, în orice loc mai prestigios”.

Printre cei care au venit la festivitate s-a aflat și Natalia Burdiuja, care a mers cu mașina personală din Grigoriopol pentru a-și duce fiul în clasa întâi.

Femeia a absolvit aceeași instituție și spune că experiența proprie a determinat-o să aleagă liceul și pentru copiii săi.

„Am absolvit și eu acest liceu, știu că aici se face carte bună, de asta am decis și copiii mei să meargă în acest liceu. Am venit în clasa a I-a deja cu al doilea băiat. Facem acest pas și sperăm să fie într-un ceas bun”, spune Natalia Burdiuja, locuitoare din Grigoriopol.

Pentru 32 de copii, 1 septembrie a fost prima zi de școală. Emoțiile au fost mari, iar cei mici au pășit pentru prima dată în clase.

„Am vrut la școală pentru că sunt mare deja am crescut de clasa întâi. Am să învăț să citesc, să scriu să colorez”.

Activitatea liceului presupune eforturi importante atât din partea elevilor, cât și a cadrelor didactice. Instituția funcționează în exil, în satul Doroțcaia, iar profesorii și elevii fac zilnic naveta din localități aflate în regiunea transnistreană.

Drumul către școală presupune trecerea prin puncte controlate de autoritățile separatiste de la Tiraspol. În trecut, autocarele cu elevi și profesori au fost oprite și ținute perioade îndelungate la punctele de trecere.

Pentru cadrele didactice, miza rămâne însă educația copiilor în limba română.

„Ei dacă vin din clasa întâi, deja începem să îi învățăm alfabetul limbii române, comunicarea este mai complicată, pentru că sunt copii de vorbitori de limba rusă, dar ne acomodăm și aplicăm mai multe metode”, explică învățătoarea Natalia Cioca.

Directoarea liceului, Eleonora Cercavschi, spune că dificultățile nu au dispărut. Profesorii și elevii continuă să treacă zilnic prin punctele de control, iar experiențele din anii anteriori au fost uneori dificile.

„Și acum sunt provocări, în fiecare zi trecem peste așa-numitul post vamal, dar le depășim. Eram opriți , eram stopați, toate autocarele, copiii erau ținuți câte o oră la trecere spre școală și spre casă. A fost greu”, povestește Eleonora Cercavschi, directoarea instituției de învățământ.

Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Grigoriopol a fost evacuat în anul 2002 și și-a continuat activitatea în satul Doroțcaia, după presiunile exercitate de autoritățile separatiste transnistrene.

De atunci, instituția a devenit un simbol al rezistenței prin educație și al dreptului copiilor din regiune de a studia în limba română. Pentru elevii care parcurg zilnic zeci de kilometri până la școală, drumul nu înseamnă doar o navetă obișnuită, ci și accesul la un sistem educațional care le permite să susțină Bacalaureatul și să-și continue studiile în Republica Moldova sau în România.