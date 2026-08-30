Autoritățile de la Chișinău reacționează ferm după ce Rusia a anunțat că intenționează să organizeze secții de vot în regiunea transnistreană cu ocazia alegerilor pentru Duma de Stat. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova consideră că desfășurarea unui astfel de proces fără aprobarea autorităților constituționale reprezintă o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a țării.

Potrivit liderului administrației separatiste de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, Moscova ar urma să înființeze 17 secții de vot în regiunea transnistreană pentru scrutinul parlamentar rus programat în perioada 18-20 septembrie 2026.

MAE moldovean atrage atenția că autoritățile de la Chișinău și Ambasada Rusiei au convenit deja asupra organizării unei singure secții de vot pe teritoriul Republicii Moldova, aceasta urmând să funcționeze la Chișinău.

Ministerul precizează că nu contestă dreptul cetățenilor străini aflați în Republica Moldova de a participa la alegerile din țările ai căror cetățeni sunt. În același timp, însă, organizarea unor operațiuni electorale de către un alt stat pe teritoriul Republicii Moldova trebuie să se desfășoare cu respectarea legislației și după consultarea autorităților constituționale.

În acest context, Chișinăul respinge planul Moscovei de a deschide încă 16 secții în regiunea transnistreană fără acordul său, calificând această decizie drept „inacceptabilă”.

Alegerile pentru legislatura a IX-a a Dumei de Stat sunt programate pentru 18, 19 și 20 septembrie. Conform datelor prezentate de administrația de la Tiraspol, în regiunea transnistreană ar locui aproximativ 220.000 de persoane care dețin cetățenia rusă.

Tensiunile privind implicarea Moscovei în regiunea separatistă au crescut și în urma unor măsuri adoptate recent de autoritățile ruse. În luna mai, Kremlinul a modificat procedura de acordare a cetățeniei ruse pentru locuitorii din Transnistria, facilitând accesul la cetățenie pentru persoanele adulte din regiune.

Noile prevederi permit depunerea cererilor fără obligația ca solicitanții să locuiască permanent în Rusia și fără să demonstreze cunoașterea limbii ruse, a istoriei sau a legislației Federației Ruse.

Președinta Maia Sandu a avertizat ulterior că această politică ar putea avea și o componentă militară. Potrivit liderului de la Chișinău, simplificarea procedurilor pentru obținerea cetățeniei ruse ar putea fi folosită pentru recrutarea sau mobilizarea locuitorilor din Transnistria în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Un alt semnal privind politica Moscovei față de aceste regiuni a apărut în august, când s-a relatat că taxa consulară pentru obținerea cetățeniei ruse de către locuitorii din Transnistria, Abhazia și Osetia de Sud urma să fie redusă de la 600 la 65 de dolari.

Transnistria și-a declarat independența față de Republica Moldova, însă statutul său nu este recunoscut internațional. Regiunea rămâne una dintre principalele surse de tensiune dintre Chișinău și Moscova.