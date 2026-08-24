Lideri europeni și reprezentanți ai instituțiilor UE au ajuns luni la Kiev, unde participă la manifestările dedicate Zilei Independenței Ucrainei. Printre oficialii prezenți se numără președinții Republicii Moldova și Estoniei, Maia Sandu și Alar Karis, premierul Luxemburgului, Luc Frieden, precum și președintele Consiliului European, António Costa, relatează Ukrainska Pravda.

La Kiev a sosit și noul prim-ministru britanic, Andy Burnham. Oficialii au fost întâmpinați la gara din capitala ucraineană de ministrul de Externe, Andrii Sîbiha, care a publicat pe rețelele sociale imagini de la sosirea delegațiilor.

„În această dimineață, la gara din Kiev, i-am întâmpinat cu bucurie pe aliații noștri, care ni s-au alăturat pentru a sărbători cea de-a 35-a aniversare a independenței Ucrainei”, a transmis Sîbiha.

Șeful diplomației ucrainene a subliniat importanța sprijinului internațional într-un moment în care țara se confruntă în continuare cu războiul declanșat de Rusia.

„Pentru Ucraina, independenţa nu este o idee abstractă. Am apărat-o, în ciuda tuturor dificultăţilor. În astfel de vremuri, popoarele conştientizează cât de important este să aibă aliaţi alături. Iar astăzi ştim cu certitudine cine ne sunt adevăraţii prieteni”, a scris Sîbiha.

Ministrul ucrainean le-a mulțumit partenerilor pentru sprijinul acordat, afirmând că ajutorul internațional reprezintă una dintre componentele importante ale capacității Ucrainei de a continua să reziste.

Vizita premierului britanic are și o importantă componentă politică și militară. Potrivit autorităților de la Londra, Burnham va participa la ceremoniile dedicate Zilei Independenței și va co-prezida, alături de ceilalți lideri, prima reuniune a „Coaliției de Voință”.

Discuțiile vor viza inclusiv modalitățile prin care Marea Britanie își poate consolida sprijinul pentru Ucraina.

În cadrul vizitei, premierul britanic urmează să anunțe și transferul către Ucraina al tehnologiilor necesare pentru producția de rachete SCALP, măsură destinată consolidării capacităților militare ale Kievului.

Andrii Sîbiha anunțase anterior că, pe 24 august, Ucraina urma să primească la Kiev mai mulți „oaspeți de seamă”, precum și noi angajamente de sprijin bilateral din partea statelor partenere.

Prezența liderilor străini la Kiev are loc într-un context diplomatic intens. Cu o zi înainte, reprezentanții Danemarcei, Norvegiei, Finlandei, Estoniei, Letoniei și Lituaniei au ajuns în capitala ucraineană pentru reuniunea formatului nordic și baltic, dedicată coordonării sprijinului acordat Ucrainei.