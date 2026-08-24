Nicușor Dan participă la reuniunea „Coaliției de Voință”

Președintele României, Nicușor Dan, va participa luni, prin videoconferință, la reuniunea „Coaliției de Voință”, formată din statele care susțin Ucraina în contextul războiului cu Rusia, a anunțat Administrația Prezidențială.

Întâlnirea este programată pentru ora 13:00, ora României, și se va desfășura în format hibrid. Reuniunea a fost anunțată de Palatul Elysée și va reuni lideri europeni și reprezentanți ai statelor care sprijină Kievul.

Discuțiile vor fi coprezidate de președintele Franței, Emmanuel Macron, care va participa tot prin videoconferință, de cancelarul german Friedrich Merz și, pentru prima dată, de noul premier britanic Andy Burnham.

O parte dintre participanți se vor afla la Kiev, alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Potrivit unui oficial european, aproximativ zece reprezentanți ai statelor și instituțiilor participante sunt așteptați în capitala Ucrainei. Printre aceștia se numără și președintele Consiliului European, Antonio Costa.

Reuniunea are și o puternică încărcătură simbolică, fiind organizată în ziua în care Ucraina marchează 35 de ani de la declararea independenței.

„Această reuniune, care va avea loc în mod simbolic în ziua în care se împlinesc 35 de ani de la declararea independenţei Ucrainei, va fi o ocazie de a ne reafirma sprijinul ferm faţă de poporul ucrainean şi de lupta sa pentru păstrarea suveranităţii şi independenţei”, a transmis președinția franceză.

Unul dintre principalele subiecte aflate pe agenda discuțiilor va fi consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei. Kievul se confruntă cu o presiune tot mai mare din partea atacurilor aeriene rusești, în timp ce stocurile de rachete de interceptare sunt insuficiente pentru a acoperi toate zonele vulnerabile.

Liderii statelor participante urmează să analizeze, astfel, modalitățile prin care sprijinul militar pentru Ucraina poate fi consolidat, în special în ceea ce privește protejarea infrastructurii și a populației civile în fața atacurilor rusești.

Participarea lui Nicușor Dan la reuniune reconfirmă implicarea României în formatul internațional de coordonare a sprijinului acordat Ucrainei.