Ringo Starr crede că The Beatles s-ar fi reunit pentru a face din nou muzică dacă John Lennon și George Harrison ar fi rămas în viață. Într-un interviu recent, bateristul trupei britanice a vorbit despre legătura dintre cei patru membri și despre regretul că nu au mai avut ocazia să lucreze împreună.

„Cred că este posibil să ne fi reunit la un moment dat, de când John ne-a părăsit și până acum, dacă am fi fost cu toții încă aici. Și George, știți, îmi este dor de George”, a spus Starr.

John Lennon a fost ucis în 1980, la vârsta de 40 de ani, iar George Harrison a murit de cancer în 2001, la 58 de ani. Pentru Starr, cel mai important lucru pe care îl regretă după destrămarea formației este pierderea legăturii dintre membrii grupului.

„Cel mai mult îmi lipsește prietenia, faptul că eram împreună și ne susțineam reciproc. Sunt singur la părinți. Am avut trei frați”, a explicat muzicianul.

Starr a rămas apropiat de Paul McCartney, celălalt membru al formației aflat în viață. Cei doi vorbesc de câteva ori pe lună și se întâlnesc atunci când sunt în aceeași țară.

Colaborarea muzicală dintre ei a continuat de-a lungul anilor, McCartney apărând pe mai multe dintre albumele lui Starr, în timp ce bateristul a contribuit la proiectele fostului său coleg.

Interesul pentru The Beatles a crescut din nou în acest an, în special datorită proiectului regizorului Sam Mendes, care pregătește patru filme biografice dedicate fiecărui membru al formației.

Harris Dickinson îl va interpreta pe Lennon, Paul Mescal pe McCartney, Joseph Quinn pe Harrison, iar Barry Keoghan pe Starr. Cele patru filme sunt programate să fie lansate simultan în 2028. Starr spune că proiectul este „uimitor”, dar subliniază că nu va fi un documentar, ci o poveste cinematografică prezentată din patru perspective.

În aprilie 2026, Starr și-a lansat cel de-al 22-lea album solo, „Long Long Road”, produs și co-scris împreună cu T Bone Burnett. Pe material apar, printre alții, Sheryl Crow, St. Vincent și Billy Strings.

La 86 de ani, Starr continuă să susțină concerte alături de All Starr Band. Întrebat de ce încă urcă pe scenă, răspunsul său a fost simplu: „Sunt suficient de în formă ca să o fac”. Iar secretul pentru energia sa, spune el în glumă, este dieta: „Toate afinele și broccoli”.