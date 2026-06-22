Interesantă savoare are limba de lemn când e mânuită cu măiestrie locală (era să zic provincială) într-o manieră critică. Savoarea stă în amestecul de bârfă de masă centrală la bufetul gării cu iluzia participării la o strategie de comunicare ce vine de undeva de sus.

Astăzi, când așteptăm să vedem dacă mai pe seară avem sau nu un Guvern și când afară e o căldură care anunță că e vreme de o vacanță prin fiecare grad de peste cele 22 ale confortului termic, vă propunem o incursiune rapidă în lumea propagandei facile, prin intermediul unor texte scurte din publicația craioveană Înainte, din martie 1964.

Cronicarul nostru, însă, avea o singură direcție, dacă e din occidentul decadent e rău, poa' să fie muzică, băutură răcoritoare sau doctrină. Sau poate era doar deranjat de puștii din vecini care începuseră să asculte muzica celor din Liverpool și, nu-i așa, beat-ul nu îl asculți în surdină și doar când oamenii muncii nu sunt acasă!

Dar Beatles nu avea să fie mult timp un ”dușman al poporului”. În scurt timp, comuniștii aveau să descopere două lucruri simple, primul era că nu puteau stăvili pătrunderea acestei muzici în rândurile tineretului socialist și, al doilea, că autoritățile cu care se aflau într-un Rece Război erau și ele deranjate de mesajele rockerilor! Și atunci au început să susțină aceste mișcări culturale, atât în propriile țări cât și dincolo de granițe, atât cât puteau reâelele fără a fi depistate de FBI, MI5 sau BSD.

Curând după astfel de cronici mărunte, mișcarea rock, folk sau beat avea să cunoască în România o înflorire care a lăsat urme până astăzi în muzica românească și în formarea a multe generații de ascultători avizați.

O nouă epidemie originară din Anglia face ravagii în rîndul unei însemnate părți a tineretului din Occident.

Boala, care se pare dăunează sistemului nervos, se numește beatlemanie și are simptome și manifestări foarte ciudate. La origina acestei maladii stă... o formație engleză de „muzică ușoară" compusă din patru tineri care n-au împlinit încă 20 de ani și care și-au zis Beatles, ceea ce vrea să însemne „pletoșii".

De unde această denumire ? Cei patru Beatles nu se mulțumesc numai să dea „concerte", în care plini de furie se dezlănțuie într-un stil inaugurat probabil de strămoșii lor din Neanderthal, dar, invidioși pe aceștia, au lansat și o pieptănătură care ar face să pălească de necaz pe orice „dandy" din cuaternarul inferior.

Un caz cît se poate de curios de beatlemanie s-a constatat recent în orașul Miami din Florida (SUA), unde polițiștii au găsit o tînără care stînd în patru labe pe trotuar se lovea violent cu capul de asfalt... pentru că nu putuse să intre în sala unde se dădeau în spectacol cei patru Beatles, aflați în turneu în SUA.

De pe urma manifestărilor acestei boli a avut de suferit și aeroportul din Londra. Cu o zi înainte de întoarcerea din turneu a „pietoșilor", admiratorii acestora s-au postat în hall-ul aeroportului și, în așteptarea „idolilor" lor, au distrus mobilierul, geamurile, au strîmbat barele de metal și în treacăt au distrus și cîteva automobile staționate. Noroc că era și poliția prin apropiere, altminteri sărmanii „idoli" ar fi pierit datorită bolii răspîndite de ei, striviți de adoratorii în plină criză de beatlemanie.

La conferința de presă pe care au ținut-o după aceea, „artiștii" au declarat — încîntați — că primirea ce li s-a făcut a fost minunată.

Faimoșii „beatles“, membrii „pletoși“ ai unui cvartet de muzică ușoară din Anglia au acum niște concurenți redutabili : formația muzicală „The Pyramides“ (în traducere liberă „craniile țuguiate“) din California.

Pe cît este de mare chica „pletoșilor“, pe atît de lucioasă este chelia celor cu „cranii țuguiate“. Recent, la New Port Beach (California) ei au stîrnit entuziasmul, scoțîndu-și perucile și lăsînd să li se admire craniile, pe care nu se putea observa nici măcar un singur fir de păr. Cîteva spectatoare au leșinat de emoție ...artistică. La Bellflower, 4.000 de admiratoare au provocat o mare învălmășeală, repezindu-se, la sfîrșitul spectacolului, să atingă cu mîna chelia „idolilor“ lor.

Extravaganțe ? Bineînțeles. Dar, totodată, o dovadă grăitoare a eforturilor, în multe cazuri, din păcate, încununate cu succes, de a canaliza interesul tineretului occidental în anumite direcții, de a-l ține departe de problemele realității socio-politice.