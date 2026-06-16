Tragedie aviatică în California. Opt persoane au murit în urma prăbușirii unui bombardier B-52 la baza aeriană Edwards

O tragedie aviatică a lovit SUA, anunță CNN. Opt membri ai echipajului și-au pierdut viața după ce un bombardier strategic B-52 Stratofortress s-a prăbușit luni dimineață, la scurt timp după decolarea de la Baza Aeriană Edwards, situată la nord-est de Los Angeles.

Oficialii bazei au confirmat că incidentul a avut loc în jurul orei 11:20 (ora locală), în timpul zborului. Era doar o misiune de testare, de rutină. Autoritățile au declanșat o operațiune de recuperare la fața locului, descriind accidentul drept „tragic și fără supraviețuitori”.

O altă tragedie aviatică în care a fost implicat un B-52 a avut loc în 2008, atunci fiind 6 victime, o dată cu prăbușirea în Oceanul Pacific, lângă insula Guam.

Aeronava efectua un zbor de testare în sprijinul programului de modernizare a radarului. Componența echipajului este cunoscută, dar numele nu au fost făcute publice. La bord se afla un grup mixt format din personal militar, civili guvernamentali și contractori guvernamentali.

Compania Boeing a confirmat prezența a doi dintre angajații săi în acest zbor și a transmis că oferă sprijin familiilor afectate.

Accidentul a provocat un incendiu masiv la sol, lăsând în urmă o coloană de fum negru vizibilă de la distanță.

Acesta este cel mai grav accident aviatic care implică un bombardier B-52 din anul 1982, când nouă membri ai echipajului și-au pierdut viața în timpul unui zbor de antrenament la Baza Aeriană Mather, lângă Sacramento.

Colonelul James Hayes, reprezentant al Bazei Edwards, a declarat într-o conferință de presă, citat de CNN, că, deși operațiunile bazei au fost suspendate temporar până marți, baza a fost redeschisă.

O anchetă militară riguroasă a fost demarată, însă oficialii au avertizat că detaliile exacte ale cauzelor prăbușirii ar putea deveni publice abia peste aproximativ șase luni.

Baza Aeriană Edwards este recunoscută la nivel global ca fiind un centru crucial pentru testarea zborurilor, găzduind frecvent aeronave experimentale, elicoptere și drone. Potrivit experților din aviație, baza reunește unii dintre cei mai experimentați piloți de test și ingineri din cadrul forțelor aeriene americane.

Bombardierul B-52 Stratofortress este un pilon al arsenalului aerian american, intrând în serviciu încă din anul 1955. Deși producția acestui tip de aeronavă a încetat în 1962, modelul B-52H rămâne o componentă esențială a capacităților de apărare ale SUA, fiind supus constant unor programe de modernizare.

B-52 poate transporta până la aproximativ 31 tone de muniție. Aeronava este capabilă să transporte atât armament convențional, cât și nuclear, având un rol activ în misiuni recente de bombardament.

În prezent, Forțele Aeriene ale SUA derulează un proiect de modernizare a motoarelor pentru această flotă, evaluat la aproximativ 48,6 miliarde de dolari, subliniind importanța continuă a acestor bombardiere în strategia militară americană.