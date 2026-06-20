Regele Charles al III-lea și regina Camilla dețin unele dintre cele mai cunoscute și valoroase proprietăți din Regatul Unit, răspândite în Anglia, Scoția și Țara Galilor.

O parte dintre acestea au fost moștenite după urcarea pe tron a suveranului în 2022, iar altele au fost cumpărate de-a lungul anilor, în perioada în care Charles era Prinț de Wales.

Portofoliul imobiliar al monarhului include palate istorice, castele, reședințe private și domenii rurale care au jucat roluri importante în viața familiei regale britanice.

Unele dintre aceste proprietăți sunt folosite pentru activități oficiale, altele reprezintă refugii private, iar câteva au fost transformate în obiective turistice deschise publicului.

După accederea la tron în septembrie 2022, Regele Charles a moștenit Buckingham Palace, considerat cea mai cunoscută reședință regală din lume.

Situat în centrul Londrei, palatul are aproximativ 775 de camere și servește drept sediu administrativ al monarhiei britanice încă din anul 1837.

Aici au loc întâlnirile oficiale dintre suveran și prim-ministrul Regatului Unit, recepții de stat, ceremonii diplomatice și evenimente importante ale Casei Regale.

Cu toate acestea, Charles și Camilla își petrec mare parte din timp la Clarence House, aflată în apropierea Palatului St. James.

Reședința a devenit locuința oficială a lui Charles încă din perioada în care era Prinț de Wales. Clădirea, finalizată în 1827, a trecut prin ample lucrări de renovare la începutul anilor 2000 pentru a fi adaptată nevoilor moderne ale familiei regale.

Clarence House are atât funcții rezidențiale, cât și administrative. O parte dintre încăperi sunt folosite pentru primirea invitaților oficiali și organizarea recepțiilor, în timp ce alte spații găzduiesc birourile personalului regal.

În fiecare lună august, proprietatea este deschisă publicului, oferind vizitatorilor posibilitatea de a vedea una dintre cele mai importante reședințe ale monarhiei britanice contemporane.

Împreună, Buckingham Palace și Clarence House reprezintă nucleul activităților oficiale desfășurate de Regele Charles în capitala Regatului Unit.

Printre proprietățile cele mai apropiate de sufletul lui Charles se află Highgrove House, situată în Gloucestershire, la aproximativ două ore și jumătate de Londra. Proprietatea a fost cumpărată în 1980 și a devenit rapid locul în care viitorul rege și-a pus în practică ideile privind agricultura ecologică, conservarea mediului și arhitectura tradițională britanică.

Domeniul este înconjurat de grădini spectaculoase, livezi și terenuri agricole atent întreținute. De-a lungul deceniilor, Highgrove a devenit cunoscută la nivel internațional pentru proiectele sale de grădinărit și pentru accentul pus pe biodiversitate.

Numeroase elemente ale proprietății au fost realizate folosind materiale locale și tehnici tradiționale, reflectând interesul de lungă durată al lui Charles pentru protejarea patrimoniului rural britanic.

În perioada în care era moștenitor al coroanei, Charles a organizat frecvent la Highgrove întâlniri oficiale, recepții și evenimente dedicate mediului și dezvoltării durabile. Proprietatea este deținută de Ducatul de Cornwall și continuă să joace un rol important în activitățile publice ale regelui.

Pentru mulți observatori ai monarhiei britanice, Highgrove reprezintă locul care reflectă cel mai bine personalitatea actualului suveran. Spre deosebire de marile palate oficiale, domeniul oferă o imagine mai intimă asupra preocupărilor și intereselor pe care Charles le-a promovat timp de mai multe decenii.

Scoția ocupă un loc special în istoria familiei regale britanice, iar Regele Charles deține aici mai multe proprietăți importante. Cea mai cunoscută este Balmoral Castle, reședința de vacanță a familiei regale situată în Highlands.

Castelul a fost unul dintre locurile preferate ale Reginei Elisabeta a II-a și locul unde aceasta și-a petrecut ultimele zile de viață în 2022.

În prezent, Charles și Camilla petrec o parte din fiecare vară la Balmoral, alături de alți membri ai familiei regale. Domeniul este cunoscut pentru peisajele sale impresionante și pentru atmosfera mult mai relaxată comparativ cu reședințele oficiale din Londra.

În 2024, proprietatea a fost deschisă pentru vizite publice într-o măsură fără precedent, marcând un moment important în istoria domeniului.

Pe același teritoriu se află și Birkhall, o reședință mai mică și mai privată care i-a aparținut lui Charles înainte de a deveni rege. Aici, cuplul regal obișnuiește să petreacă perioade liniștite, departe de agenda publică.

O altă proprietate importantă este Castelul Mey, situat în extremitatea nordică a Scoției. Moștenit de la Regina Mamă în 2002, castelul este administrat printr-o fundație și reprezintă un punct de atracție pentru turiști.

Regele continuă să îl viziteze anual, menținând astfel o tradiție de familie care durează de mai multe generații. Împreună, aceste proprietăți ilustrează legătura profundă dintre monarhia britanică și Scoția.

Pe lângă reședințele celebre, portofoliul imobiliar al regelui include și domenii cu o semnificație aparte pentru diferite regiuni ale Regatului Unit. În Țara Galilor, Charles dețineLlwynywermod, o proprietate aflată în apropierea localității Myddfai.

Reședința este utilizată în timpul vizitelor oficiale și al tradiționalelor turnee estivale efectuate de familia regală în regiune.

După achiziționarea proprietății în 2006, renovările au fost realizate folosind materiale și textile produse local, subliniind dorința lui Charles de a sprijini economia și cultura galeză.

Domeniul include mai multe clădiri și terenuri agricole populate cu turme de oi, reprezentative pentru peisajul rural al Țării Galilor.

În Anglia, Sandringham House rămâne una dintre cele mai importante reședințe private ale familiei regale. Situată în Norfolk, proprietatea este asociată în special cu sărbătorile de Crăciun, tradiție începută de Regina Elisabeta a II-a în 1988.

Domeniul continuă să găzduiască întâlniri importante și vizite oficiale.

În Scoția, Dumfries House reprezintă un exemplu de conservare a patrimoniului istoric. Achiziționată în 2007 la inițiativa lui Charles, proprietatea a fost restaurată și transformată într-un centru turistic și educațional.

Potrivit administratorilor domeniului, proiectul a contribuit la crearea de locuri de muncă și la revitalizarea unei regiuni afectate de declinul industriei miniere.

Astăzi, vizitatorii pot explora proprietatea și chiar se pot caza pe domeniu, transformând Dumfries House într-un model de regenerare bazată pe patrimoniu.