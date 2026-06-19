Monden

Regele Charles plătește din buzunarul propriu pentru întoarcerea lui Harry și Meghan în Marea Britanie. Toate detaliile unei vizite tensionate

Comentează știrea
Regele Charles plătește din buzunarul propriu pentru întoarcerea lui Harry și Meghan în Marea Britanie. Toate detaliile unei vizite tensionateRegele Charles și Prințul Harry / Sursa foto: captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Prințul Harry și Meghan Markle plănuiesc o vizită de cinci zile în Marea Britanie luna viitoare, o deplasare simbolică în cadrul căreia îi vor aduce și pe cei doi copii ai lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet. Este pentru prima dată în ultimii patru ani când micuții revin în Regatul Unit, ultima lor prezență fiind consemnată în 2022, cu ocazia Jubileului de Platină al Reginei Elisabeta a II-a.

Această vizită este posibilă exclusiv datorită intervenției directe a Regelui Charles al III-lea. Monarhul a decis să folosească fondurile și resursele sale private pentru a acoperi integral costurile legate de securitatea Ducilor de Sussex pe durata șederii lor, potrivit express.co.uk

Miza din spatele deciziei: Disputa prelungită pe tema securității

Prințul Harry și Meghan Markle

Prințul Harry și Meghan Markle. Sursă foto: Captură video

Decizia Regelui vine pe fondul unui conflict juridic de lungă durată pe care Prințul Harry îl are cu autoritățile britanice. După ce a renunțat la statutul de membru activ al Familiei Regale în anul 2020, Harry a pierdut dreptul la protecție oficială automată.

În luna mai, fiul cel mic al Regelui a pierdut definitiv în instanță procesul prin care solicita ca paza sa de stat, finanțată de contribuabili, să fie restabilită. În urma acelui verdict, Harry declarase public că consideră Marea Britanie o țară nesigură pentru soția și copiii săi, refuzând să îi aducă în Regat în lipsa unor garanții solide.

Schimbare de strategie pentru turiștii români care merg în Bulgaria. Ce se întâmplă cu rezervările
Schimbare de strategie pentru turiștii români care merg în Bulgaria. Ce se întâmplă cu rezervările
Zece dintre cele mai bizare reguli de la bloc din lume. Unele pot aduce amenzi serioase
Zece dintre cele mai bizare reguli de la bloc din lume. Unele pot aduce amenzi serioase

Tăcere la Palat și o mare necunoscută: Se vor vedea tatăl și fiul?

Deși pregătirile sunt avansate, detaliile logistice sunt păstrate sub o discreție absolută: Buckingham Palace și echipa oficială a Ducilor de Sussex au refuzat să confirme oficial coordonatele vizitei, iar Guvernul britanic nu a comentat speța, rezumându-se la a transmite că sistemele de securitate destinate demnitarilor sunt „riguroase și proporționale”.

Deși Regele Charles a intervenit financiar pentru ca acest eveniment să aibă loc, iar sursele din anturajul lui Harry susțin că acesta își dorește o reconciliere, o mare dilemă rămâne nerezolvată. Până în acest moment, nu există nicio confirmare că Harry și familia sa vor avea, în mod concret, o întâlnire față în față cu Regele Charles pe parcursul celor cinci zile.

Stiri calde

20:53 - Rusia critică extinderea NATO și planurile UE de apărare. Ce avertisment transmite Lavrov

20:44 - Adrian Veștea, cu câteva ore înainte de Congresul PNL. Scenariul de care se teme premierul desemnat

20:35 - Negocieri tensionate pentru bugetul UE 2028-2034. Statele din Est și Sud cer fonduri suplimentare

20:25 - Regele Charles plătește din buzunarul propriu pentru întoarcerea lui Harry și Meghan în Marea Britanie. Toate detalii...

20:16 - Anne Hathaway a anunțat că va deveni mamă pentru a treia oară. Cum arată actrița

20:05 - De la Înalta Curte, direct la târgul de animale! Planul lui Călin Georgescu pentru duminică

20:04 - PNL, Congres Extraordinar: Termen-limită pentru a depune moțiunile pentru șefia partidului

19:55 - Reacția MAE în cazul tânărului român arestat în Rusia. E acuzat de spionaj

HAI România!

Terorism fără teroriști

Terorism fără teroriști

Administrarea unei demolări. Frumoasele râme

Administrarea unei demolări. Frumoasele râme

Televiziunea dispare sau se reinventează?

Televiziunea dispare sau se reinventează?

Proiecte speciale