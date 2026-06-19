Prințul Harry și Meghan Markle plănuiesc o vizită de cinci zile în Marea Britanie luna viitoare, o deplasare simbolică în cadrul căreia îi vor aduce și pe cei doi copii ai lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet. Este pentru prima dată în ultimii patru ani când micuții revin în Regatul Unit, ultima lor prezență fiind consemnată în 2022, cu ocazia Jubileului de Platină al Reginei Elisabeta a II-a.

Această vizită este posibilă exclusiv datorită intervenției directe a Regelui Charles al III-lea. Monarhul a decis să folosească fondurile și resursele sale private pentru a acoperi integral costurile legate de securitatea Ducilor de Sussex pe durata șederii lor, potrivit express.co.uk

Decizia Regelui vine pe fondul unui conflict juridic de lungă durată pe care Prințul Harry îl are cu autoritățile britanice. După ce a renunțat la statutul de membru activ al Familiei Regale în anul 2020, Harry a pierdut dreptul la protecție oficială automată.

În luna mai, fiul cel mic al Regelui a pierdut definitiv în instanță procesul prin care solicita ca paza sa de stat, finanțată de contribuabili, să fie restabilită. În urma acelui verdict, Harry declarase public că consideră Marea Britanie o țară nesigură pentru soția și copiii săi, refuzând să îi aducă în Regat în lipsa unor garanții solide.

Deși pregătirile sunt avansate, detaliile logistice sunt păstrate sub o discreție absolută: Buckingham Palace și echipa oficială a Ducilor de Sussex au refuzat să confirme oficial coordonatele vizitei, iar Guvernul britanic nu a comentat speța, rezumându-se la a transmite că sistemele de securitate destinate demnitarilor sunt „riguroase și proporționale”.

Deși Regele Charles a intervenit financiar pentru ca acest eveniment să aibă loc, iar sursele din anturajul lui Harry susțin că acesta își dorește o reconciliere, o mare dilemă rămâne nerezolvată. Până în acest moment, nu există nicio confirmare că Harry și familia sa vor avea, în mod concret, o întâlnire față în față cu Regele Charles pe parcursul celor cinci zile.