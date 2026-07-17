Trupa The Rolling Stones a ajuns pentru a 15-a oară pe primul loc în clasamentul oficial al albumelor din Marea Britanie, după lansarea noului disc „Foreign Tongues”, egalând astfel recordul deținut de The Beatles, potrivit Reuters.

Cel de-al 25-lea album de studio al formației a fost lansat pe 10 iulie și marchează un nou succes pentru legendara trupă britanică. Discul include colaborări cu Paul McCartney, Robert Smith, solistul trupei The Cure, și Chad Smith, bateristul formației Red Hot Chili Peppers.

Albumul are și o puternică încărcătură emoțională. Printre piese se regăsește și o înregistrare realizată împreună cu fostul baterist Charlie Watts, decedat în 2021, una dintre ultimele sale contribuții în studio alături de colegii din The Rolling Stones.

Prin succesul obținut cu „Foreign Tongues”, The Rolling Stones au ajuns la 15 albume clasate pe primul loc în topul oficial din Regatul Unit, performanță care îi aduce la egalitate cu The Beatles, una dintre cele mai importante formații din istoria muzicii.

Precedentul album al trupei, „Hackney Diamonds”, lansat în 2023, a ocupat de asemenea prima poziție în clasamente și a fost recompensat ulterior cu premiul Grammy pentru cel mai bun album rock.

La evenimentul de lansare organizat săptămâna trecută la Londra, Mick Jagger și Ronnie Wood au vorbit despre posibilitatea unui nou turneu de promovare.

„Sperăm să plecăm în turneu; atât mie, cât și lui Ronnie ne place foarte mult ideea asta, așa că sperăm să ne vedem cu toții pe drum”, a declarat Mick Jagger, în vârstă de 82 de ani, pentru Reuters.

Dacă planurile se vor concretiza, „Foreign Tongues” va fi promovat printr-un nou turneu internațional, la aproape doi ani după succesul înregistrat de „Hackney Diamonds”.