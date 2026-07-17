„Avem nevoie de idei noi, nu de copii și de sinteze”, susține Mick Jagger, făcând referire la impactul pe care inteligența artificială îl poate avea asupra industriei muzicale. Liderul trupei The Rolling Stones consideră că tehnologia poate fi un instrument util pentru artiști, însă nu ar trebui folosită pentru a reproduce stilul sau identitatea unor muzicieni consacrați. Mick Jagger respinge ideea ca AI să creeze melodii ce imită vocea sau stilul formației, arătă Billboard.

Liderul trupei The Rolling Stones a explicat că nu este împotriva folosirii inteligenței artificiale în procesul creativ, însă trasează o limită clară atunci când tehnologia este utilizată pentru a copia artiști existenți.

„Nu vreau să fiu imitat de AI, nici vocal, nici instrumental, iar același lucru este valabil pentru trupă. Nu vreau ca oamenii să publice piese care sună exact ca The Rolling Stones. Cred că este evident că acest lucru este greșit”, a declarat Mick Jagger.

Artistul spune că inteligența artificială poate avea un rol în muzică doar dacă stimulează creativitatea și contribuie la apariția unor idei noi.

„Dacă cineva vrea să facă muzică folosind AI, foarte bine. Dar trebuie să fie ceva original, să existe propria contribuție și propriile idei. Dacă ești o persoană creativă, nu vei folosi AI doar ca să faci o piesă în stilul The Rolling Stones”, a adăugat acesta.

Deși critică utilizarea inteligenței artificiale pentru imitarea artiștilor, The Rolling Stones a apelat la această tehnologie într-un proiect recent. În videoclipul piesei „In the Stars”, membrii formației apar cu înfățișarea din primii ani ai carierei, prin intermediul imaginilor generate digital.

Jagger a precizat că experimentul a avut doar un scop vizual și că interpretarea muzicală aparține unor instrumentiști reali.

„A fost distractiv. Muzicienii din videoclip sunt reali, doar fețele au fost recreate digital”, a explicat liderul The Rolling Stones.

Și Keith Richards privește cu rezerve extinderea inteligenței artificiale în industria muzicală. Chitaristul consideră că publicul ar trebui să descopere creații autentice, nu producții construite prin imitarea unor artiști consacrați.

„Aș prefera întotdeauna să ascult ceva original. Avem nevoie de idei noi, nu de copii și sinteze”, a spus Richards.

Declarațiile celor doi muzicieni vin după lansarea albumului „Foreign Tongues”, primul material de studio al trupei după succesul înregistrat de „Hackney Diamonds”. În același interviu, Mick Jagger și Keith Richards au vorbit și despre posibilitatea unui nou turneu în 2027, subliniind că dorința de a compune și de a urca pe scenă a rămas la fel de puternică, în ciuda celor peste șase decenii de carieră.