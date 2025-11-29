Artistul care refuză muzica generată de AI și ia măsuri împotriva industriei digitale

Paul McCartney, fost membru al trupei The Beatles, și-a exprimat îngrijorarea față de răspândirea muzicii create de inteligența artificială și a anunțat că pregătește o piesă care să atragă atenția asupra acestui fenomen tot mai prezent în industria muzicală.

Muzica creată de AI a stârnit controverse

Creșterea producțiilor realizate exclusiv de algoritmi a stârnit dezbateri internaționale, mai ales după ce, recent în Statele Unite, o piesă atribuită unui artist virtual a ajuns în fruntea topului Billboard. Melodia „Walk my Walk”, semnată de entitatea fictivă Breaking Rust, a strâns milioane de ascultări într-un timp record, depășind producții ale artiștilor reali.

În septembrie, cazul Xeniei Monet, primul „muzician” creat de AI care a semnat un contract cu o casă de discuri, a intensificat temerile din industrie. Specialiștii și artiștii au început să se întrebe despre autenticitatea creației artistice și despre modul în care drepturile de autor pot fi protejate în era digitală.

Paul McCartney se revoltă

În acest context, Paul McCartney a decis să lanseze o piesă-manifest, gândită ca un mesaj de avertizare pentru direcția în care se îndreaptă muzica modernă. În contrast cu stilul său clasic, melodia renunță la versuri și la chitara emblematică, fiind construită pe un fundal minimalist, menit să accentueze mesajul critic.

Compilația va face parte din albumul colectiv „Asta este ceea ce vrem?”, la care au contribuit artiști precum Annie Lennox, Hans Zimmer și Jamiroquai, fiecare aducând propria interpretare a temei.

Paul McCartney a atras atenția și asupra aspectelor legislative: companiile de tehnologie pot folosi fragmente din creațiile muzicale celebre pentru a antrena sisteme AI, fără ca artiștii să fie compensați corespunzător.

„Ai parte de tineri, fete, care sunt în ascensiune și compun cântece frumoase, pe care nu le vor mai avea. Nu mai au de-a face cu ele. Oricine vrea, poate pur și simplu să le fure."

Toată industria e afectată

Acest fenomen nu afectează doar muzicienii consacrați. Potrivit unui studiu recent în Marea Britanie, aproximativ două treimi dintre artiști și producători consideră că ascensiunea AI reprezintă o amenințare directă pentru viitorul lor profesional. În plus, publicul, adesea, nu reușește să facă diferența între creațiile umane și cele generate de algoritmi.

„Folosind limbajul natural, poți genera un model de generare a imaginilor prin inteligență artificială sau un model video pentru ceva ce îți aparține, în stilul unui artist pe care îl respecți. Dar, în același timp, făcând asta, s-ar putea să-i iei o parte din mijloacele de trai acelei persoane”, a spus Mark Watkins, profesor la Universitatea din Mississippi.

Pe lângă Paul McCartney, numeroși artiști din întreaga lume au ridicat semne de întrebare cu privire la muzica generată de AI. Printre ei se numără Bjork, Taylor Swift și chiar foști membri ai unor formații legendare, care susțin că libertatea creativă și veniturile artiștilor sunt puse în pericol de această tehnologie.