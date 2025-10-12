The Beatles și „republica lor” de pe o insulă grecească. Povestea unei escapade artistice

În anii de glorie ai deceniului ’60, când muzica The Beatles cucerea lumea, cei patru membri ai trupei britanice trăiau într-un vârtej de turnee, camere de hotel, interviuri și presiune mediatică. Faima lor atingea cote inimaginabile, iar libertatea personală devenea un lux.

Într-o perioadă în care orice mișcare le era urmărită, ideea de a se retrage pe o insulă privată a apărut ca un vis comun: o oază de liniște unde să fie departe de tot și de toți. Planul a prins contur în 1967, după lansarea albumului Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, moment în care The Beatles atinseseră apogeul succesului artistic.

Era o perioadă de transformare pentru fiecare dintre ei: John Lennon explora noi orizonturi spirituale și personale, Paul McCartney se dedica tot mai mult producției și compoziției, George Harrison se apropia de filosofia orientală, iar Ringo Starr, mereu cu picioarele pe pământ, căuta echilibrul între faimă și viața de familie. În acest context, ideea unei insule private nu era doar un moft, ci o necesitate psihologică.

Membrii trupei au început să caute o locație potrivită, iar alegerea s-a îndreptat către Grecia, o zonă considerată ideală pentru intimitate și frumusețea sa naturală. În vara anului 1967, Lennon, Harrison și Ringo au mers personal să viziteze câteva insule aflate la vânzare în apropierea coastelor Greciei.

Una dintre ele, numită Agia Triada, i-a cucerit imediat. Mică, izolată și înconjurată de ape limpezi, insula părea desprinsă dintr-un vis.

Planul lor era ambițios: să cumpere insula în comun și să o împartă în patru părți egale, fiecare membru urmând să aibă propria casă și propriul spațiu de creație. În centrul insulei ar fi existat o zonă comună, unde se întâlneau pentru repetiții, discuții și proiecte muzicale.

Paul McCartney visa la un studio de înregistrări în aer liber, înconjurat de vegetație mediteraneană, unde sunetele naturii să se împletească natural cu muzica lor.

„Ne gândeam la un loc unde să putem fi liberi. Fără presiune, fără paparazzi, fără telefoane. Doar noi și ideile noastre”, povestea mai târziu un apropiat al trupei. Lennon, fascinat de ideea unei comunități izolate, vorbea chiar despre crearea unei „republici Beatles”, un loc unde ar fi putut trăi prieteni, muzicieni și artiști apropiați, într-o formă de comună artistică.

Trupa chiar a făcut demersuri legale pentru achiziție. Cu ajutorul unui agent imobiliar grec, The Beatles au negociat cumpărarea insulei Agia Triada pentru suma de aproximativ 90.000 de lire sterline – o sumă importantă, dar perfect accesibilă pentru niște artiști aflați pe culmile gloriei.

Se discuta chiar și despre transportul echipamentelor muzicale, amenajarea unui port mic și construirea unui heliport pentru a le facilita deplasările rapide către Europa.

Totuși, proiectul nu a fost dus la capăt. În ciuda entuziasmului inițial, viața trupei începea să se schimbe radical. Lennon devenise din ce în ce mai implicat în relația cu Yoko Ono, Harrison se concentra pe spiritualitate și pe instrumentele indiene, iar McCartney începea să resimtă tensiunile crescânde din interiorul grupului. Diferențele de viziune și priorități au făcut ca ideea insulei să se destrame treptat.

Un alt motiv a fost birocrația. Grecia trecea printr-o perioadă politică instabilă, sub regimul juntei militare, iar cumpărarea unei insule de către cetățeni străini era complicată.

Documentele, taxele și procedurile legale au întârziat tot procesul, iar entuziasmul inițial s-a pierdut. În plus, planurile trupei s-au schimbat odată cu lansarea Magical Mystery Tour și cu proiectele individuale care urmau să marcheze sfârșitul erei Beatles.

Dacă ar fi reușit să cumpere insula, ea ar fi fost, fără îndoială, una dintre cele mai faimoase proprietăți din lume. Ar fi devenit poate un simbol al libertății artistice și un spațiu de experiment muzical, așa cum ulterior a devenit Abbey Road Studios.

Fanii își imaginează și astăzi cum ar fi arătat acea comunitate idealistă: cabane albe cu acoperișuri albastre, chitare în soare, meditații pe plajă și seri cu muzică live sub cerul grecesc.

Astăzi, insula Agia Triada există încă și aparține unei familii de investitori greci. Dar legenda planului Beatles a rămas vie, menționată în biografii și documentare.