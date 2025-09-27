Mitul care nu moare: Yoko Ono și legenda că a distrus Beatles

În anii ’60, Beatles erau zeii muzicii. Nicio trupă nu mai atinsese asemenea cote de popularitate. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison și Ringo Starr dominau topurile, isteria fanilor depășea orice precedent, iar succesul părea că nu se va sfârși niciodată.

Totul s-a schimbat în 1966, la Londra, când Lennon a cunoscut-o pe Yoko Ono. O întâlnire care avea să rescrie istoria muzicii și să nască un mit ce bântuie până azi: „Yoko a distrus Beatles”.

Yoko Ono nu era cântăreață pop, nici star de cinema. Era o artistă conceptuală japoneză, venită la Londra să expună instalații și performance-uri avangardiste. La o expoziție, Lennon a văzut o scară pe care trebuia să urci pentru a citi un mesaj mic, scris cu lupă: „Yes”. Gestul l-a impresionat. Pentru un om sătul de critici, acel „Da” simplu i s-a părut o revelație.

Lennon a început să o caute și să o sprijine. Curând, relația lor s-a transformat într-o poveste de iubire, intensă și greu de digerat pentru lumea care îl idolatriza.

Lennon nu s-a ascuns. O aducea pe Yoko peste tot. Mai ales la înregistrările Beatles. Până atunci, studioul fusese sanctuarul celor patru. Nimeni nu intra, nici soții, nici prietenii. Yoko a schimbat regula nescrisă. Era acolo, lângă John, comenta, propunea idei.

Pentru Paul McCartney, era o intruziune clară. George Harrison a spus direct că se simțea invadat. Chiar și Ringo, de obicei diplomat, a recunoscut că atmosfera devenise sufocantă.

Tensiunile crescuseră. Nu era doar Yoko. După moartea managerului Brian Epstein, în 1967, fiecare trăgea în altă direcție. McCartney încerca să țină trupa unită, Harrison voia spațiu pentru compozițiile lui, Lennon era prins în universul Yoko, iar Ringo se simțea prins între tabere. Rezultatul: certuri, frustrări și un sentiment tot mai clar că magia se stinge.

În 1969, John și Yoko s-au căsătorit în Gibraltar. Nu a fost o nuntă discretă, ci începutul unei campanii publice. În Amsterdam și Montreal, cei doi au organizat așa-numitele „bed-in-uri pentru pace”. Îmbrăcați în alb, stăteau în pat, dădeau interviuri și chemau lumea să cânte pentru sfârșitul războiului din Vietnam.

Pe hârtie, era un manifest pacifist. În realitate, mulți fani Beatles s-au simțit jenați, iar imaginea de „geniu Lennon” a fost înlocuită cu „excentricul cu soția japoneză”.

Tot în acea perioadă, cuplul a lansat și albumul Two Virgins, pe a cărui copertă apăreau goi. Pentru fanii conservatori ai Beatles, gestul a fost un șoc. Se spunea că Lennon nu mai e interesat de trupă, ci doar de proiectele bizare cu Yoko. Și, într-un fel, era adevărat: pentru el, Beatles devenise o povară, în timp ce cuplul Lennon–Ono era o revelație artistică și personală.

Când McCartney a anunțat, în aprilie 1970, că părăsește trupa, vina a căzut imediat pe Yoko. Titlurile ziarelor erau tăioase: „Ea a rupt cea mai mare trupă din lume”. Imaginea de „vrăjitoare japoneză” s-a lipit de ea pentru decenii. Fanii o huiduiau, criticii o ironizau, iar cultura pop a transformat-o într-un simbol al intrusei care distruge prietenii și cariere.

Adevărul e mai complicat. Beatles se destrăma oricum. Diferențele creative, luptele pentru control, presiunea imensă – toate acestea erau mai puternice decât o relație de cuplu. Dar faptul că Lennon nu mai ascundea obsesia pentru Yoko a făcut povestea mai ușor de vândut. E mai simplu să arăți cu degetul spre o persoană decât să explici un proces complicat de destrămare.

Ani mai târziu, McCartney a declarat că nu Yoko a distrus Beatles, ci că Lennon „oricum voia să plece”. Harrison, într-un moment de sinceritate, a recunoscut că prezența ei era deranjantă, dar nu cauza principală. Ringo a spus-o direct: „Erau patru oameni care voiau lucruri diferite. Nu poți să pui totul în cârca unei femei.”

Cu toate acestea, mitul a supraviețuit. John și Yoko au rămas împreună până la moartea lui, în 1980. Au avut un fiu, Sean, și au continuat să șocheze, să experimenteze, să iubească. Povestea lor rămâne una dintre cele mai comentate din istoria muzicii. Pentru unii, ea e simbolul iubirii absolute. Pentru alții, e femeia care a distrus visul celei mai faimoase trupe din lume.