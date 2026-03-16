Membrana tobei folosită de Beatles în 1964, vândută pentru o sumă impresionantă

O membrană de tobă folosită de trupa Beatles în timpul primei lor apariții televizate în Statele Unite a fost vândută recent la o licitație pentru o sumă impresionantă. A devenit una dintre cele mai scumpe piese de colecție ale trupei britanice, informează The Sun.

În februarie 1964, în plin început al cuceririi internaționale de către Beatles, bateristul Ringo Starr a susținut un moment solo memorabil în emisiunea Ed Sullivan. Acea apariție a rămas în memoria fanilor drept un moment definitoriu al carierei trupei britanice, marcând intrarea lor spectaculoasă pe scena muzicală americană.

Joi, la o licitație desfășurată în New York, membrana de tobă utilizată de Starr în acea legendara apariție a fost vândută pentru suma impresionantă de 2.173.095 de lire sterline. Această tranzacție a stabilit un record mondial, transformând membrana în cel mai scump set de tobe vândut vreodată.

Mai mult, obiectul devine și cea mai valoroasă piesă personală a lui Sir Ringo Starr adjudecată până acum, consolidând astfel statutul său de legendă nu doar în muzică, ci și în colecțiile de memorabilia muzicală.

La aceeași licitație, un alt obiect legendar asociat trupei The Beatles a atras atenția colecționarilor: o baterie folosită de artist între 1963 și 1964, care a fost adjudecată pentru suma impresionantă de 1.804.700 de lire sterline.

Licitația a inclus și alte piese emblematice, printre care se numără un pian vertical Broadwood, utilizat de John Lennon pentru a compune celebra piesă „Lucy In The Sky With Diamonds”.

Estimat inițial la aproximativ 450.000 de lire sterline, instrumentul a fost adjudecat în final pentru 2.448.968 de lire sterline (3.247.000 de dolari), depășind cu mult așteptările inițiale și demonstrând cât de valoroase sunt pentru fani și colecționari artefactele legate de cariera muzicală a trupei.

Astfel, licitația nu doar că a transformat obiecte aparent banale în veritabile comori, dar a și evidențiat impactul cultural și economic continuu al The Beatles, la mai bine de jumătate de secol de la apogeul carierei lor.

Chitara Fender Stratocaster a chitaristului David Gilmour, cunoscută sub numele de „Black Strat”, a stabilit un nou record mondial, fiind vândută pentru impresionanta sumă de 11 milioane de lire sterline. Aceasta devine astfel cea mai scumpă chitară vândută vreodată în istorie.

Licitația, organizată joi la New York și dedicată obiectelor iconice din lumea rock-ului, a durat doar 21 de minute pentru ca celebrul instrument să-și găsească noul proprietar, reflectând atât valoarea sa muzicală, cât și statutul de legendă al trupei Pink Floyd.

David Gilmour a folosit această chitară pe unele dintre cele mai renumite albume ale formației, printre care „The Wall”, „The Dark Side of the Moon” și „Wish You Were Here”. Instrumentul a fost preferatul său între 1970 și 1983, fiind prezent pe fiecare album înregistrat în acea perioadă, contribuind decisiv la sunetul distinctiv al trupei.

Julien Pradels, președintele casei de licitații Christie's, a declarat: „Lot după lot, am simțit că facem istorie.” Această vânzare nu doar că onorează moștenirea muzicală a lui Gilmour, ci și consolidează statutul chitarelor legendare ca adevărate opere de artă pentru colecționari.