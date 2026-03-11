Problema cea mai mare a galeriilor de artă: concurența neloială. „Atunci apar căpușele”

Liviu Mihaiu, moderatorul podcastului Condamnați la cultură, difuzat, azi, de evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, l-a avut ca partener de discuții pe Dan Popescu, fondatorul H'art Gallery. O problemă semnalată în timpul emisiunii a fost legată de concurența neloială cu care se confruntă galeriile de artă din partea caselor de licitații.

„Vorbim despre o mega consignație. Casele de licitații vând în țara asta mai mult decât celelalte galerii de artă la un loc”, a spus Liviu Mihaiu. În timp ce invitatul său a explicat care este problema uriașă cu care se confruntă în sistem.

„Tu ești finanțat și de către stat, de către bugetul de stat. Ești ajutat și nu plătești chirie primăriei în care îți dezvolți activitatea. Și după aceea, în plus, mai și pui bilete. Măcar bucureștenii să nu plătească bilete, dacă tot le oferă primăria o chestiune de genul ăsta.

Galeriștii au o viață grea și ei sunt cei care descoperă talente. Ei au toate cheltuiele, fac cataloge. De fiecare dată când faci o expoziție sau cataloge, brusc încep și căpușele astea de la casele de licitație să apară, să descopere acel artist pe care tu, de fapt, l-ai făcut, l-ai promovat”, a spus Dan Popescu.

„Tu ești și psiholog pentru artiști, trebuie să fii tot timpul prezent. Și noi privim genul ăsta de aroganță și de, cum să spun, lipsă de respect față de munca noastră, ca galeriști, exact cum priveau soldații în Primul Război Mondial în tranșee. Ofițerii din spatele frontului care jucau poker și furau la muniție.

Nici o problemă. Fă-ți acest, cum să spun, mega mall, festival, nici o problemă. Dar, cel puțin, ține cont de faptul că ai un ajutor de la stat care ar trebui să te oblige măcar să nu pui bilete.

Să ai măcar un program în care achiziționezi, să zicem, artiști tineri, măcar. O chestie de-asta. În tot profitul ăla, măcar să achiziționezi niște artiști tinere talente, nu doar să-i folosești promițându-le vizibilitate în expoziții de grup. O chestiune de genul ăsta.”