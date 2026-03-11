Harvey Weinstein respinge acuzațiile lui Gwyneth Paltrow și susține că actrița îi datorează cariera

Harvey Weinstein a reaprins disputa cu actrița Gwyneth Paltrow într-un interviu acordat din închisoare. Fostul producător susține că vedeta premiată cu Oscar ar avea o datorie față de el pentru succesul obținut în carieră și o acuză că l-ar fi trădat, potrivit Fox News.

Producătorul Harvey Weinstein a revenit asupra acuzațiilor legate de Gwyneth Paltrow, susținând că actrița l-ar fi „trădat” prin faptul că a vorbit public despre presupusul incident. Declarațiile au fost făcute în primul interviu acordat din închisoare de fostul cofondator al studioului Miramax.

Weinstein se află în continuare după gratii de la condamnarea sa pentru viol din 2020. Deși această condamnare a fost anulată în 2024, el rămâne în detenție pentru o altă sentință, de 16 ani, primită într-un caz separat de agresiune sexuală.

În interviu, Weinstein a pus sub semnul întrebării motivele pentru care Paltrow a ales să vorbească despre experiența ei. El a afirmat că nu înțelege de ce actrița ar fi transformat episodul într-un subiect major.

Potrivit relatării sale, întâlnirea dintre ei s-ar fi desfășurat într-o atmosferă cordială, iar la final i-ar fi sugerat un masaj. Weinstein susține că Paltrow a refuzat simplu propunerea, spunând că nu este interesată, iar el ar fi acceptat imediat răspunsul, insistând că nu a atins-o niciodată.

„Nu știu ce a determinat-o pe Paltrow să facă ce a făcut. Am ieșit de la o întâlnire plăcută cu ea și i-am spus: Ce ai zice de un masaj? Și ea a răspuns pur și simplu: Nu, nu cred. Am înțeles mesajul. Nu am pus niciodată mâna pe ea”, a explicat Weinstein.

Brad Pitt ar fi intervenit în episod controversat legat de producătorul de film Harvey Weinstein, potrivit unor declarații atribuite acestuia din urmă. Weinstein susține că actrița Gwyneth Paltrow i-ar fi povestit partenerului ei de atunci despre situația petrecută după ce fusese distribuită într-un film. Conform relatării lui Weinstein, Pitt ar fi venit ulterior să discute direct cu el.

„I-a spus lui Brad Pitt.Brad Pitt a venit la mine și mi-a spus: Nu face așa ceva cu prietena mea. I-am răspuns: Nu-ți face griji, Brad”, a relatat producătorul.

El a continuat spunând că a fost deranjat de faptul că Paltrow a vorbit public despre incident ani mai târziu, considerând că actrița a exagerat. Numele lui Gwyneth Paltrow a devenit public în 2017, în timpul investigațiilor realizate de mai multe instituții media privind comportamentul lui Weinstein, în contextul declanșării mișcării #MeToo.

Actrița a declarat atunci că producătorul ar fi chemat-o în camera sa de hotel după ce o distribuise în filmul „Emma”. Potrivit relatării sale, Weinstein ar fi atins-o și i-ar fi sugerat să îi facă un masaj, moment care a determinat-o ulterior să îi povestească lui Brad Pitt despre experiența respectivă.

La vârsta de doar 22 de ani, Gwyneth Paltrow se afla la începutul drumului său în cinematografie. Filmul „Emma” este considerat de mulți momentul care i-a lansat cu adevărat cariera, deschizând calea către o serie de colaborări notabile cu producătorul Harvey Weinstein. Printre acestea s-au numărat producții precum „The Pallbearer”, „Sliding Doors” și „Shakespeare in Love”, care au contribuit la consolidarea notorietății sale la Hollywood.

Într-un interviu acordat în 2018 emisiunii lui Howard Stern, Paltrow a povestit un episod tensionat petrecut în 1995, la premiera pe Broadway a spectacolului „Hamlet”. Actrița a relatat că Brad Pitt, partenerul ei de atunci, l-ar fi confruntat direct pe Weinstein, avertizându-l ferm să nu o mai pună vreodată într-o situație inconfortabilă.

„A fost ca și cum l-ar fi izbit de perete”, a spus Paltrow despre momentul respectiv. Ea a subliniat că intervenția lui Pitt a avut o importanță majoră pentru ea, deoarece actorul și-a folosit notorietatea și influența pentru a o apăra într-o perioadă în care ea nu avea încă aceeași putere în industrie.

Paltrow nu este însă singura actriță care l-a acuzat pe Weinstein de comportament nepotrivit. De-a lungul timpului, și Rosanna Arquette sau Angelina Jolie au vorbit public despre experiențele lor.

Fostul producător a respins însă aceste acuzații, susținând că declarațiile actrițelor ar fi fost exagerate. Într-un interviu acordat presei, Weinstein a afirmat că nu ar fi încercat niciodată să se răzbune pe femeile care i-ar fi respins presupusele avansuri.

„Poate că sunt un om dur, dar nu sunt ranchiunos”, a declarat el, adăugând că nu ar fi mers niciodată până la a bloca cariera cuiva. În același context, Weinstein a reiterat că actrițele Rosanna Arquette, Gwyneth Paltrow și Angelina Jolie ar fi amplificat acuzațiile la adresa sa, susținând că acestea „au vrut să facă parte dintr-un anumit cerc” și că afirmațiile lor i-ar fi distrus reputația.

Angelina Jolie a povestit că a fost victima unei agresiuni nedorite din partea lui Harvey Weinstein în timpul filmărilor pentru „Playing by Heart”, atunci când avea doar 21 de ani. Actrița a mărturisit că a minimalizat incidentul la momentul respectiv, considerând că a reușit să scape din situație.

„Era ceva de care trebuia să scap. Am încercat să mă țin departe și am avertizat și pe alții despre el”, a declarat Jolie pentru The Guardian în 2021. Ea a adăugat că și-a sfătuit fostul soț, Jonny Lee Miller, să informeze și alți bărbați pentru a proteja tinerele actrițe. În același timp, Jolie a refuzat rolul din „The Aviator” din cauza implicării lui Weinstein și nu a mai colaborat niciodată cu el.

Rosie Arquette a susținut, la rândul ei, că a respins avansurile nedorite ale lui Weinstein, considerând că acest lucru i-a afectat ulterior cariera. La începutul anilor 1990, Arquette a fost chemată în camera de hotel a magnatului de la Hotelul Beverly Hills, unde acesta o aștepta într-un halat de baie și a încercat să o agreseze sexual.

„Am fost norocoasă pentru că nu am fost violată. Dar răul a fost imens, iar eu am plătit un preț pentru că am spus nu și apoi pentru că am spus adevărul”, a declarat ea pentru The Times.

Weinstein s-a apărat și împotriva unei afirmații anterioare făcute de regizorul Peter Jackson. Regizorul filmului „Stăpânul Inelelor” a declarat că Weinstein i-a spus să nu lucreze cu Ashley Judd sau Mira Sorvino.

Harvey Weinstein a respins acuzațiile formulate anterior de regizorul Peter Jackson, care susținea că producătorul i-ar fi cerut să nu colaboreze cu actrițele Ashley Judd și Mira Sorvino.

„Peter Jackson e cel mai rău”, a declarat Weinstein pentru publicația The Hollywood Reporter. „Pentru el, e o chestiune personală. Încă mă urăște din cauza a ceea ce s-a întâmplat cu Miramax și Stăpânul Inelelor. Așa că, imediat ce mă vede în dificultate, susține că i-am interzis să lucreze cu Ashley Judd sau Mira Sorvino. Este o minciună și dacă o mai afirmă, îl voi da și pe el în judecată”.

Weinstein a reiterat că, dimpotrivă, a susținut carierele celor două actrițe. „M-am zbătut până la capăt să o includ pe Ashley Judd în Good Will Hunting. M-am luptat ca un nebun pentru asta”, a spus el, menționând însă că regizorii Gus Van Sant și Matt Damon au preferat-o pe Minnie Driver, ceea ce a pus capăt discuției.

În ceea ce o privește pe Mira Sorvino, Weinstein a precizat că i-a facilitat soțului acesteia un rol într-un serial TV, înlocuind alt actor pentru a-i face loc. „Adevărul este că, pentru a mă răzbuna pe aceste femei, ar fi fost nevoie de cooperarea agențiilor”, a mai adăugat el.