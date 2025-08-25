Monden Actrițe care au susținut #MeToo: povești reale din culisele abuzului







Mișcarea #MeToo, declanșată în 2017 după scandalul Harvey Weinstein, a produs o undă de șoc în întreaga lume a filmului și a artelor spectacolului. Actrițe de la Hollywood, dar și din alte industrii cinematografice, au început să vorbească deschis despre abuzurile, hărțuirea și presiunile la care au fost supuse.

Vocile lor au creat o mișcare globală de solidaritate, dar și un curaj nou în rândul femeilor care până atunci preferau să tacă, de teamă că își vor pierde cariera sau credibilitatea.

Printre primele actrițe care au denunțat abuzurile s-a aflat Ashley Judd, cea care a vorbit public despre încercările lui Harvey Weinstein de a o constrânge sexual. Judd a povestit cum, la începutul carierei, producătorul i-a cerut să îl urmărească în camera de hotel, sub pretextul unei întâlniri profesionale. Deși a refuzat, episodul a afectat-o profesional ani la rând.

Gwyneth Paltrow și-a împărtășit și ea experiența, explicând cum, înainte de filmările la „Emma”, Weinstein a încercat să o convingă să îl maseze într-o cameră de hotel. Când actrița i-a povestit logodnicului său de atunci, Brad Pitt, acesta a confruntat direct producătorul. Paltrow a recunoscut ulterior că, deși a reușit să își clădească o carieră impresionantă, trauma a rămas cu ea.

Angelina Jolie a relatat, la rândul său, cum a trebuit să refuze avansurile lui Weinstein în timpul filmărilor la „Playing by Heart”. Mai târziu, a transmis public că a ales să nu mai colaboreze niciodată cu producătorul, recomandându-le și altor actrițe să îl evite.

Un alt nume de referință este Rose McGowan, care a devenit una dintre cele mai radicale și vizibile voci ale mișcării #MeToo. McGowan a acuzat direct agresiuni sexuale comise de Weinstein și a vorbit despre modul în care Hollywood-ul a acoperit ani de abuzuri sistematice.

Mișcarea s-a extins rapid și în Europa, unde actrițe din Franța, Italia sau Marea Britanie au început să povestească experiențe similare.

În Franța, Adèle Haenel, cunoscută din filmul „Portrait de la jeune fille en feu”, a denunțat public abuzurile regizorului Christophe Ruggia, care ar fi hărțuit-o sexual în adolescență. Discursul ei a devenit un moment de referință pentru cinematografia europeană.

În Italia, Asia Argento, actriță și regizoare, a făcut mărturisiri despre agresiunile suferite din partea lui Weinstein, chiar în timpul Festivalului de la Cannes. Reacția ei a fost considerată un act de curaj, într-un context în care industria italiană era cunoscută pentru tăcerea complice față de abuzuri.

Și în România, mișcarea #MeToo a rezonat cu poveștile actrițelor. Una dintre cele mai puternice luări de poziție a avut loc la Premiile Gopo, unde actrița Viorica Vodă a ales să vorbească public despre cum funcționează, de fapt, industria filmului și a teatrului.

Discursul ei, rostit pe scenă, a adus în prim-plan realitatea incomodă: presiunea constantă asupra actrițelor, de la distribuții condiționate de favoruri, la abuzuri mascate sub forma „probe de lucru” sau „întâlniri informale” cu regizori și producători.

Deși România nu a avut încă un scandal de proporțiile celui de la Hollywood, declarațiile actriței au arătat că fenomenul este prezent și aici. Mulți dintre cei din industrie au recunoscut că există o cultură a tăcerii și a compromisului, în care tinerele actrițe simt că trebuie să accepte comportamente nepotrivite pentru a-și păstra șansele la roluri.

În interviuri ulterioare, aceeași actriță a povestit despre colegi care făceau comentarii umilitoare în timpul repetițiilor, despre propuneri indecente mascate ca „glume” și despre sentimentul constant că trebuie să dovedească mai mult decât un actor pentru a fi luată în serios.

Mărturia ei a provocat dezbateri aprinse în presa culturală și pe rețelele sociale, aducând în prim-plan nevoia unei schimbări de mentalitate.

Un element definitoriu al mișcării #MeToo a fost solidaritatea între femei. Pentru prima dată, actrițe de talie mondială, dar și debutante, s-au regăsit în aceleași povești și au descoperit că nu sunt singure. Această solidaritate a încurajat și alte industrii – de la muzică la media sau sport – să își facă publice traumele.

În România, ecoul a fost vizibil mai ales prin intermediul rețelelor sociale, unde numeroase artiste și femei din teatru au scris despre experiențe similare. Deși nu toate au dat nume, curajul lor a schimbat percepția publică asupra realităților ascunse din spatele scenei.