Actorul Brad Pitt, rol central în vânzarea companiei Brillstein Entertainment Partners

Brad Pitt. Sursa foto Arhiva EVZ
Actorul Brad Pitt apare într-o prezentare de vânzare a companiei Brillstein Entertainment Partners, deținută de Casey Wasserman, în care are un rol central. Materialul circulă în prezent printre potențialii cumpărători interesați de achiziționarea firmei de sport, consultanță și management, potrivit Page Six.

Brad Pitt, care este client al Brillstein Entertainment Partners, apare de mai multe ori în document, inclusiv într-o imagine de jumătate de pagină din filmul „F1”, alături de suma de 630 de milioane de dolari, care este evidențiată cu caractere îngroșate.

Actorul, care este reprezentat și de CAA și este fondatorul companiei de producție Plan B, nu este singurul client al Brillstein inclus în prezentare.

A plecat de la Rapid, deși abia a început play-off-ul. Fanii îl considerau „dușmanul numărul 1” al clubului
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  25 martie 2026. Iran (IV)
Există câteva fotografii de dimensiuni mai mici cu Emma Stone, Sydney Sweeney, Russell Crowe și alte persoane. Cu toate acestea, el rămâne, de departe, cel mai vizibil client, apărând în mod repetat.

Brad Pitt a fost atât client, cât și apropiat al lui Brad Grey, iar legătura cu Brillstein-Grey datează de la începutul anilor 1990. Wasserman a achiziționat Brillstein în 2023, iar unii consideră că folosirea evidentă a imaginii lui Pitt într-un document de vânzări este o exagerare. „Este cu siguranță o mișcare subțire”, a declarat un manager.

Potrivit documentelor, Brillstein a înregistrat venituri de 81 de milioane de dolari în 2025, echivalentul a aproximativ 8% din veniturile totale ale lui Casey Wasserman din anul trecut. Compania a fost redenumită recent The Team.

Diviziile de consultanță de brand, agenția de talente sportive și agenția muzicală ale companiei au fost, de departe, cele trei surse principale de venituri.

21:20 - Soluția propusă de Burduja pentru reducerea facturilor la energie: Restul sunt povești politice
21:14 - România sare în ajutorul Republicii Moldova după atacurile Rusiei. Intervenție rapidă pentru energie
21:07 - A plecat de la Rapid, deși abia a început play-off-ul. Fanii îl considerau „dușmanul numărul 1” al clubului
20:55 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  25 martie 2026. Iran (IV)
20:47 - Realitatea Plus, din nou cu emisia suspendată. Când va fi aplicată sancțiunea CNA
20:41 - România își pregătește strategia pentru reconstrucția Ucrainei și accesul companiilor românești pe piață

Alecu Racoviceanu: România a luat decizii proaste pentru că a fost prinsă între Uniunea Europeană și America
Țările mici din UE se îndatorează, Germania și Franța prosperă pe banii României, Bulgariei și statelor baltice
Dan Andronic, despre scandalul de la Realitatea Plus: Mirarea mea e că i-au dat drumul
