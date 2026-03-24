Actorul Brad Pitt, rol central în vânzarea companiei Brillstein Entertainment Partners

Actorul Brad Pitt apare într-o prezentare de vânzare a companiei Brillstein Entertainment Partners, deținută de Casey Wasserman, în care are un rol central. Materialul circulă în prezent printre potențialii cumpărători interesați de achiziționarea firmei de sport, consultanță și management, potrivit Page Six.

Brad Pitt, care este client al Brillstein Entertainment Partners, apare de mai multe ori în document, inclusiv într-o imagine de jumătate de pagină din filmul „F1”, alături de suma de 630 de milioane de dolari, care este evidențiată cu caractere îngroșate.

Actorul, care este reprezentat și de CAA și este fondatorul companiei de producție Plan B, nu este singurul client al Brillstein inclus în prezentare.

Există câteva fotografii de dimensiuni mai mici cu Emma Stone, Sydney Sweeney, Russell Crowe și alte persoane. Cu toate acestea, el rămâne, de departe, cel mai vizibil client, apărând în mod repetat.

Brad Pitt a fost atât client, cât și apropiat al lui Brad Grey, iar legătura cu Brillstein-Grey datează de la începutul anilor 1990. Wasserman a achiziționat Brillstein în 2023, iar unii consideră că folosirea evidentă a imaginii lui Pitt într-un document de vânzări este o exagerare. „Este cu siguranță o mișcare subțire”, a declarat un manager.

Potrivit documentelor, Brillstein a înregistrat venituri de 81 de milioane de dolari în 2025, echivalentul a aproximativ 8% din veniturile totale ale lui Casey Wasserman din anul trecut. Compania a fost redenumită recent The Team.

Diviziile de consultanță de brand, agenția de talente sportive și agenția muzicală ale companiei au fost, de departe, cele trei surse principale de venituri.