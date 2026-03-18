Audiența Premiilor Oscar s-a prăbușit. Organizatorii nu prea știu ce să facă

Cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar a înregistrat o nouă scădere de audiență, confirmând tendința descendentă a marilor gale televizate, conform analizei făcute de New York Post.

Potrivit datelor citate de presa internațională, ceremonia transmisă de ABC și Hulu a fost urmărită de aproximativ 17,9 milioane de telespectatori, cu 9% mai puțin decât în anul precedent. Este cel mai scăzut nivel de audiență înregistrat de la ediția din 2022.

Scăderea vine în contextul în care publicul nu mai pare interesat de spectacolul extrem de politizat oferit de celebritățile de la Hollywood, iar tinerii nu au răbdare să urmărească evenimente cu o durată atât de mare și un ritm atât de lent.

Evenimentul, care s-a desfășurat pe parcursul a peste trei ore, a inclus zeci de premii, momente muzicale și omagii dedicate industriei cinematografice. Cu toate acestea, amploarea producției nu s-a reflectat într-un interes crescut din partea telespectatorilor.

Gazda serii, Conan O’Brien, revenit pentru al doilea an consecutiv, a adus pe scenă momente de umor și interacțiuni caracteristice Hollywoodului, dominat de extrema stângă radicală.

Cu toate acestea, nici prezența sa nu a reușit să inverseze tendința descendentă a audienței. Așa cum remarcă materialul de bază, „nici măcar gazda Conan O’Brien nu a putut salva seara”. În timpul galei, premiul pentru Cel mai bun film a fost acordat producției „One Battle After Another”.

În contrast cu scăderea audienței TV, prezența Oscarurilor în mediul online a crescut semnificativ. Ceremonia a generat aproximativ 184 de milioane de interacțiuni pe rețelele sociale, în creștere cu 42% față de anul 2025.

Platforme precum Twitter, Instagram și TikTok au fost inundate de fragmente video, comentarii și meme-uri inspirate din eveniment. Conform sursei, „rețelele sociale au fost adevăratul câștigător”, în condițiile în care publicul preferă să consume momentele relevante în format scurt, în loc să urmărească întreaga transmisie.

Această schimbare reflectă o tendință mai amplă în consumul media, unde utilizatorii optează pentru conținut rapid și accesibil.

Datele istorice evidențiază amploarea schimbării. Dacă în 1998 ceremonia Oscarurilor atrăgea aproximativ 57 de milioane de telespectatori, edițiile recente au înregistrat cifre semnificativ mai mici, inclusiv înainte de pandemie.

Specialiștii din industrie susțin că declinul nu este surprinzător, în contextul în care transmisiunile tradiționale concurează cu platformele de streaming, jocurile video și alte forme de divertisment digital.

Durata mare a galei și ritmul considerat lent sunt, de asemenea, factori care pot descuraja publicul. „Unii critici susțin că durata mare, combinată cu un ritm lent, i-a îndepărtat pe telespectatori”, se arată în materialul de bază.

În fața acestor schimbări, organizatorii caută soluții pentru a menține relevanța evenimentului. Un pas important este mutarea transmisiunii Oscarurilor pe platforma YouTube începând cu anul 2029, în încercarea de a atrage publicul tânăr, obișnuit cu consumul online.

Mesajul transmis de evoluția recentă este clar: televiziunea nu mai este principalul canal de difuzare pentru astfel de evenimente, iar rețelele sociale devin spațiul dominant.