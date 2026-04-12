Suspect în frauda cu fonduri pentru migranți din Minessota, fugit înainte de proces. Circa 11 milioane de dolari au dispărut în fieful Democraților

Un bărbat acuzat că ar fi orchestrat o schemă complexă de fraudă în sistemul public de sănătate din statul american Minnesota este în prezent căutat de autorități, după ce nu s-a prezentat la o audiere programată în instanță, potrivit Fox News.

Cazul, care vizează fonduri Medicaid în valoare de aproximativ 11 milioane de dolari, readuce în atenție problemele de supraveghere a programelor finanțate din bani publici în Statele Unite.

Potrivit autorităților, Abdirashid Ismail Said, în vârstă de 50 de ani, nu s-a prezentat la o audiere preliminară în comitatul Hennepin, ceea ce a determinat emiterea unui mandat de arestare pe numele său. În urma absenței, acesta a pierdut și garanția depusă anterior.

Procurorul general al statului Minnesota, Keith Ellison, a confirmat situația și a declarat că autoritățile cooperează cu agențiile federale pentru a-l localiza pe suspect.

„A fost emis un mandat de arestare după ce Said nu s-a prezentat la audierea preliminară”, a declarat Ellison. „Unitatea noastră de combatere a fraudei Medicaid colaborează cu forțele federale pentru a-l găsi și pentru a se asigura că răspunde în fața justiției pentru frauda comisă.”

Oficialul a adăugat că situația reprezintă „un regres profund frustrant”, subliniind totodată angajamentul instituției de a combate fraudele din sistem.

Conform documentelor din dosar, procurorii îl acuză pe Said de constituirea unui grup infracțional organizat și de multiple infracțiuni de complicitate la înșelăciune.

Ancheta arată că, între 2019 și 2023, acesta ar fi controlat în mod indirect mai multe agenții de îngrijire medicală la domiciliu finanțate prin Medicaid, deși avea interdicție legală de a lucra în astfel de programe, în urma unei condamnări anterioare.

Autoritățile susțin că rețeaua ar fi facturat servicii medicale care nu au fost niciodată prestate, nu au fost documentate corespunzător sau au fost susținute prin documente false. De asemenea, ar fi fost depuse cereri de rambursare pentru servicii neeligibile sau supraevaluate.

Datele din anchetă indică faptul că o singură agenție ar fi primit peste 4,6 milioane de dolari pe baza unor documente falsificate.

În plus, aproximativ 1 milion de dolari ar fi fost facturați pentru pacienți care au declarat că nu au beneficiat de servicii, peste 300.000 de dolari reprezintă supraevaluări, iar alte peste 5,8 milioane de dolari provin din cereri nedocumentate sau frauduloase.

Înregistrările judiciare arată că Said fusese condamnat în 2022 pentru fraudă Medicaid, fiind obligat să plătească 77.000 de dolari și să respecte o interdicție de a activa în cadrul oricărei agenții finanțate prin acest program.

Procurorii susțin că acesta a încălcat ulterior aceste restricții, continuând activitățile ilegale prin intermediul altor entități.

În ceea ce privește condițiile de eliberare, Said ar fi optat pentru o cauțiune necondiționată de 150.000 de dolari, evitând astfel obligații suplimentare precum predarea pașaportului.

Anchetatorii și-au exprimat anterior îngrijorarea că acesta ar putea părăsi țara, invocând legături familiale în afara Statelor Unite.

Cazul vine pe fondul unor îngrijorări mai ample privind fraudele din programele publice din Minnesota. Autoritățile statului, inclusiv guvernatorul Tim Walz, s-au confruntat cu presiuni tot mai mari legate de modul în care sunt gestionate și monitorizate fondurile publice.

Un exemplu relevant este dosarul „Hrănindu-ne viitorul”, unde procurorii susțin că inculpații ar fi creat programe fictive de alimentație și ar fi obținut fraudulos peste 250 de milioane de dolari din fonduri federale.

Fostul procuror federal Joe Thompson a sugerat că amploarea fraudelor din unele programe ar putea ajunge la miliarde de dolari, estimările indicând chiar până la nouă miliarde.

În acest context, biroul procurorului general din Minnesota a fost chemat în fața Congresului pentru a răspunde întrebărilor privind eficiența măsurilor de prevenire și combatere a fraudelor.