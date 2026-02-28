International

Administrația Trump va reține 259 de milioane de dolari din fondurile Medicaid din Minnesota, din cauza fraudelor

Administrația Trump va reține 259 de milioane de dolari din fondurile Medicaid din Minnesota, din cauza fraudelor
Administrația Trump a suspendat temporar plăți federale de 259 de milioane de dolari pentru programul Medicaid în Minnesota, din cauza fraudelor pe scară largă. Guvernatorul Tim Walz critică decizia și o numește o „campanie de represalii”, relatează The Guardian.

Vicepreședintele american J. D. Vance a anunțat că administrația federală va suspenda temporar aproximativ 259 de milioane de dolari din plățile destinate programului Medicaid pentru statul Minnesota.

Administrația Trump, primele explicații după suspendarea plăților programului Medicaid în Minnesota

Decizia vine ca urmare a suspiciunilor privind fraude „la scară industrială” în gestionarea fondurilor sociale de stat și face parte din campania federală de combatere a fraudelor, lansată de președintele Donald Trump la începutul acestui an.

Ceea ce facem este să suspendăm plățile federale către Guvernul statului (n.r. Minnesota), până când acesta își ia în serios obligațiile și pune capăt fraudei ale cărei victime sunt contribuabilii americani”, a declarat J. D. Vance în cadrul conferinței de presă.

Fondurile vor fi deblocate doar după ce statul propune și implementează un plan complet de acțiune pentru a preveni abuzurile.

Ce oferă programul Medicaid în Minnesota

Administratorul Centers for Medicare & Medicaid Services, Mehmet Oz, a confirmat că această măsură este parte a unui efort federal mai amplu de a combate fraudele în programele sociale.

Programul Medicaid oferă asistență medicală și servicii de sănătate persoanelor cu venituri reduse, iar blocarea parțială a fondurilor va afecta temporar fluxul de plată către furnizorii de servicii medicale din Minnesota.

Critica guvernatorului Tim Walz

Decizia a stârnit reacții dure din partea guvernatorului democrat al statului Minnesota, Tim Walz, care a numit măsura o „campanie de represalii” orchestrată de Casa Albă împotriva statelor conduse de democrați.

Aceasta este o campanie de represalii. Trump folosește întregul Guvern federal ca pe o armă cu scopul de a pedepsi state democrate ca Minnesota”, a declarat Walz pe X. El a avertizat că tăierile bugetare vor avea „consecințe dezastruoase asupra veteranilor, familiilor cu copii mici, persoanelor cu dizabilități și muncitorilor din statul nostru”.

Tim Walz

Tim Walz / sursa foto: captură video

Tensiuni mai vechi între Vance și Walz

Tensiunile dintre Vance și Walz sunt mai vechi. Cei doi s-au aflat în tabere opuse la alegerile prezidențiale din 2024, când Vance a fost pe ticketul republican alături de Donald Trump. De atunci, Minnesota a devenit frecvent ținta unor acțiuni federale, inclusiv operațiuni de control împotriva imigrației, ceea ce a provocat indignare la nivel local.

Donald Trump a reiterat miercuri, în discursul despre starea Uniunii, că administrația sa va continua să lupte împotriva deturnărilor de fonduri publice și a gestionării necorespunzătoare a programelor de ajutor social.

Aceasta reprezintă prima măsură majoră a lui J. D. Vance în fruntea campaniei federale „război împotriva fraudei”, lansată de administrația Trump pentru a consolida controalele și a preveni abuzurile în programele sociale la nivel național.

