Casa Albă anunță noua divizie DOJ. Priorități în lupta împotriva fraudei

Administrația președintelui american Donald Trump a anunțat joi, 8 ianuarie 2026, crearea unei noi divizii în cadrul Departamentului de Justiție (DOJ) dedicate combaterii fraudei la nivel național, conform publicației Reuters.

Potrivit Casei Albe, această structură va avea atribuții în investigarea și urmărirea penală a fraudelor care afectează programele federale, beneficiile finanțate din fonduri federale, companii, organizații non-profit și cetățeni privați din întreaga țară.

Potrivit unui comunicat oficial al Casei Albe, citat de agențiile internaționale de presă, noua divizie a DOJ va avea ca obiectiv aplicarea legislației federale penale și civile împotriva fraudelor care vizează programe guvernamentale federale, beneficii finanțate de guvern, întreprinderi, organizații nonprofit și persoane fizice la nivel național.

În declarațiile oficiale incluse în documentele de prezentare, Casa Albă a spus că:

„Pentru a combate problema rampantă și omniprezentă a fraudei în Statele Unite, noua divizie a Departamentului de Justiție pentru combaterea fraudei la nivel național va aplica legile federale penale și civile împotriva fraudei care vizează programele guvernului federal, beneficiile finanțate de guvernul federal, întreprinderile, organizațiile non-profit și cetățenii privați la nivel național.”

Noua divizie va fi condusă de un Asistent al Procurorului General, al cărui rol va fi consolidarea eforturilor de investigare, urmărire penală și de aplicare a măsurilor corective împotriva fraudelor care afectează guvernul federal, programele finanțate federal și cetățenii.

Această persoană va oferi, de asemenea, consultanță Procurorului General și Adjunctului Procurorului General pe probleme legate de investigații și politici de amploare în domeniul fraudei.

Anunțul administrației a venit după ce oficiali guvernamentali au accentuat în ultimele săptămâni preocupările privind presupuse fraude în programele de asistență socială, în special în statul Minnesota.

Conform relatărilor agențiilor de presă, administrația a susținut că în acel stat sunt comise fraudă „rampantă” în sistemele de asistență socială.

Criticii din mediul public și unele grupuri pentru drepturile civile au arătat, de asemenea, că administrația utilizează astfel de acuzații pentru a viza anumite grupuri demografice sau critici politici. Aceștia au menționat că:

„Oficialii administrației Trump au atacat frecvent și dur comunitatea somaleză a statului, cea mai mare din țară. Apărătorii drepturilor omului și ai imigrației spun că Trump a exagerat exemplele izolate și le-a folosit pentru a se angaja în ceea ce ei numesc depășire a atribuțiilor federale”.

Tot în această săptămână, administrația Trump a anunțat decizia de a îngheța peste 10 miliarde de dolari din fondurile federale pentru programe de îngrijire a copiilor și asistență familială pentru cinci state americane – California, Colorado, Illinois, Minnesota și New York – invocând preocupări legate de fraudă în utilizarea acestor fonduri.

Statele afectate au introdus ulterior acțiuni în justiție împotriva administrației federale.

Potrivit relatărilor agențiilor de presă, administrația a avertizat, de asemenea, că va lua în considerare reduceri de finanțare federală pentru alte organizații și programe, inclusiv pentru inițiative de diversitate sau proteste universitare pro-palestiniene desfășurate în contextul conflictului din Gaza.

Noua divizie va coordona investigațiile privind fraude complexe, incluzând cooperarea cu alte agenții federale, examinerile financiare și urmărirea penală.

Asistentul Procurorului General însărcinat cu conducerea acestei divizii va avea responsabilitatea de a promova prioritățile de aplicare a legii și de a propune reforme legislative sau de reglementare atunci când va fi necesar pentru a preveni abuzurile sistemice.