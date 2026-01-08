Trump câștigă în Georgia și cere statului să-i plătească 6,2 milioane de dolari pentru avocati

Președintele american Donald Trump a depus o cerere prin care solicită rambursarea cheltuielilor legale în valoare de 6,2 milioane de dolari, ca urmare a anulării unei proceduri judiciare împotriva sa în statul Georgia. Această acțiune vizează un dosar legat de presupuse tentative ilegale de răsturnare a rezultatului alegerilor prezidențiale din 2020, potrivit unui document judiciar obținut de Reuters.

Cererea a fost depusă miercuri la tribunal și se adresează biroului procuroarei Fani Willis, care a inițiat dosarul în 2023, implicându-l pe Donald Trump și alte 14 persoane.

Conform documentelor, Fani Willis a fost eliminată din dosar în decembrie 2024, după realegerea lui Donald Trump, din cauza unei relații intime cu un anchetator implicat în acest caz.

Această decizie a deschis calea către reconsiderarea procesului și, ulterior, anularea sa.

Justiția din Georgia a pus capăt procedurii la sfârșitul lunii noiembrie, marcând astfel încheierea ultimei inculpări penale împotriva președintelui american în acest stat.

Noul procuror responsabil de dosar a explicat decizia: „Nu este în interesul cetățenilor Georgiei să continue acest dosar timp de încă cinci-șase ani”, subliniind că dosarul era ținut „în asistență respiratorie” de mai multe luni.

În urma acestei decizii, Donald Trump a comentat public: „Legea și justiția au câștigat în marele stat Georgia”, catalogând urmărirea sa penală drept o „vânătoare de vrăjitoare”.

În declarațiile sale, președintele a reiterat afirmațiile privind presupusele nereguli electorale din 2020, fără a prezenta dovezi care să le susțină.

Actul de acuzare în Georgia era unul complex și viza o serie de manevre presupuse ilegale în timpul alegerilor, în șapte state considerate cruciale, inclusiv Georgia.

Într-o convorbire telefonică din ianuarie 2021, Donald Trump i-ar fi cerut unui oficial local de rang înalt să „găsească” 12.000 de buletine de vot necesare pentru obținerea celor 16 mari electori din stat.

După încheierea primului său mandat (2017-2021), Donald Trump a fost cercetat și la nivel federal pentru tentative de inversare a rezultatelor alegerilor din 2020 și pentru reținerea unor documente clasificate.

Toate anchetele federale împotriva sa au fost închise după realegerea sa la președinție, fără ca acestea să conducă la acuzații formale.

Depunerea cererii de rambursare a cheltuielilor legale marchează un nou capitol în relația lui Donald Trump cu justiția statului Georgia.

Tribunalul va analiza solicitarea și va decide dacă biroul procuroarei Fani Willis va fi obligat să plătească suma de 6,2 milioane de dolari pentru serviciile legale prestate de echipa de avocați a fostului președinte.

Această cerere survine într-un context politic încă tensionat, pe fondul multiplelor investigații și acuzații privind alegerile din 2020, și poate influența percepția publică asupra costurilor judiciare în astfel de cazuri complexe.