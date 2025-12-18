Georgia schimbă regulile electorale și limitează votul din afara țării

Cetățenii Georgiei vor putea vota exclusiv pe teritoriul național. Măsura este prevăzută într-un amendament la Codul Electoral. Documentul a fost adoptat miercuri de Parlamentul de la Tbilisi. Au fost 79 de voturi pentru și 11 împotrivă, potrivit EFE.

Președintele Parlamentului, Șalva Papuașvili, susține că schimbările vor limita influențele externe asupra alegerilor. El afirmă că noul sistem va permite un vot mai informat. Oficialul mai spune că modelul respectă standardele internaționale.

Papuașvili a arătat că reguli similare există în Irlanda, Malta, Armenia și Israel.

Interdicția va intra în vigoare la alegerile parlamentare din 2028. Până atunci, legislația actuală rămâne valabilă.

La alegerile legislative din 2024, au fost deschise 60 de secții în străinătate. Aproximativ 34.000 de georgieni au votat, iar numărul celor înregistrați a fost de aproape 96.000. Ulterior, scrutinul a fost contestat de opoziție.

Mişcarea Naţională Unită acuză guvernul că vrea să reducă la tăcere diaspora. Potrivit opoziției, emigranții votează în majoritate împotriva partidului de guvernământ, Visul Georgian.

Autoritățile resping acuzațiile și susțin că dreptul de vot nu este anulat. Cetățenii din străinătate vor putea vota dacă se întorc în țară. La începutul lunii octombrie, zeci de mii de persoane au ieșit în stradă la Tbilisi. Manifestanții au protestat împotriva partidului aflat la guvernare.

Mulțimea s-a adunat în centrul Tbilisiului, iar protestatarii au mărșăluit spre Palatul Prezidențial. Atmosfera a fost tensionată pe tot parcursul manifestației. Mai mult, o parte dintre demonstranți a încercat să pătrundă în clădire. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea.

În mod obișnuit considerate lipsite de o miză majoră, alegerile locale din 2025 s-au transformat într-un moment de cotitură pentru politica din Georgia.

Manifestațiile din octombrie au reprezentat un nou capitol al crizei politice declanșate după alegerile legislative din 2024. Opoziția a acuzat guvernul de fraudarea scrutinului și de apropiere de Rusia, în timp ce autoritățile au susținut că rezultatul a reflectat voința democratică a alegătorilor.