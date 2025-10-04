Proteste masive în Georgia înaintea alegerilor locale. Poliția a folosit gaze lacrimogene

Zeci de mii de persoane au ieșit în stradă la Tbilisi, capitala Georgiei, pentru a protesta împotriva partidului aflat la putere. Alegerile locale au devenit un moment-cheie al confruntării dintre guvern și opoziția pro-europeană, informează Reuters.

Zeci de mii de manifestanți au ieșit sâmbătă în stradă la Tbilisi, capitala Georgiei, pentru a protesta împotriva guvernului condus de partidul Visul Georgian.

Protestul a avut loc în contextul alegerilor locale, considerate un test crucial după aproape un an de tensiuni între putere și opoziția pro-europeană, potrivit AFP.

Mulțimea adunată în centrul orașului a mărșăluit spre Palatul Prezidențial, unde o parte dintre manifestanți au încercat să pătrundă în clădire. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene pentru a dispersa grupurile de protestatari, potrivit relatărilor jurnaliștilor de la fața locului.

„Suntem aici pentru a proteja democrația noastră, pe care Visul Georgian este pe cale să o distrugă”, a declarat pentru AFP Natela Gvaharia, o manifestantă în vârstă de 77 de ani.

De obicei lipsite de miză majoră, alegerile locale din 2025 au devenit un punct de cotitură pentru politica georgiană. Partidul Visul Georgian, aflat la putere, se confruntă cu primul test electoral după legislativele din 2024 — un scrutin contestat intens de opoziție.

Aceasta a acuzat guvernul de derive autoritare și de apropiere de Moscova, avertizând că victoria formațiunii de guvernământ ar putea compromite aspirațiile pro-europene ale țării. În replică, autoritățile au avertizat asupra riscului unei „revoluții” organizate de partidele rivale.

„Înlăturându-l de la putere pe Visul Georgian, noi vom salva țara”, a spus Aleko Samniașvili, student de 20 de ani, unul dintre participanții la marș.

După ce coloana de manifestanți a ajuns în fața Palatului Prezidențial, Ministerul de Interne a anunțat că protestul a „depășit limitele legale”, semnalând posibilitatea unor acțiuni represive.

„Manifestația a depășit limitele impuse de lege”, a transmis ministerul într-un comunicat citat de AFP. Forțele de ordine au ridicat mai multe baraje și au folosit echipamente speciale pentru dispersarea grupurilor care încercau să pătrundă în curtea instituției.

Mai multe partide de opoziție au boicotat alegerile locale, între care și Mişcarea Naţională Unită (MNU), condusă de fostul președinte Mihail Saakaşvili, aflat în închisoare. Acesta le-a cerut susținătorilor să iasă în stradă, calificând momentul drept „ultima șansă pentru democrația georgiană”.

„Există momente în care trebuie să acționăm aici și acum”, a scris Saakașvili pe Facebook, avertizând că „fără o demonstrație de forță, vor urma noi arestări și persecuții”.

Fostul lider a afirmat că, în lipsa unei reacții din partea cetățenilor, Occidentul ar putea abandona definitiv Georgia, lăsând țara vulnerabilă influenței rusești.

Prim-ministrul Irakli Kobahidze a acuzat opoziția că încearcă să provoace o destabilizare internă și a avertizat că statul va răspunde ferm oricăror „excese” în timpul protestelor.

„Vom răspunde dur oricăror tentative de revoluție. Le spunem tuturor celor implicați: nu ajungeți să petreceți ani de zile în spatele gratiilor”, a declarat Kobahidze.

Oficialul a adăugat că opoziția nu are nicio șansă reală de a răsturna guvernul și că forțele de ordine vor acționa pentru menținerea ordinii publice.

Protestele din weekend marchează un nou episod al crizei politice care a început după alegerile legislative din 2024. De atunci, opoziția a acuzat guvernul de fraudă și de orientare pro-rusă, în timp ce autoritățile afirmă că respectă voința democratică a electoratului.

Uniunea Europeană și Statele Unite au cerut în repetate rânduri calm și dialog, avertizând că escaladarea tensiunilor ar putea afecta drumul european al Georgiei.