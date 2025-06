Georgia. Șase lideri ai opoziţiei, condamnați la închisoare

Nika Melia, liderul opoziţiei din Georgia, a devenit cea mai recentă figură a opoziţiei care a fost închisă această săptămână, acțiunea fiind considerată de observatori drept un atac fără precedent asupra democraţiei din ţară.

În Georgia au existat mai multe tensiuni politice în cursul acestei săptămâni, după ce guvernul a suspendat procesul de aderare la Uniunea Europeană în contextul unor alegeri contestate. Şase politicieni au fost condamnaţi la închisoare, iar alţi doi sunt în arest preventiv, astfel că majoritatea liderilor opoziţiei se află în detenţie.

Vineri, Nika Melia, membru al Coaliţiei pentru schimbare, a fost condamnat la opt luni de închisoare de către un tribunal din Tbilisi, iar fostul deputat de opoziţie Givi Targamadze a primit o sentinţă de şapte luni.

Amploarea şi rapiditatea represiunii au fost remarcată de observatori, iar Nika Melia a declarat că guvernul încearcă să descurajeze cetățenii. Toţi politicienii închişi au fost condamnaţi pentru că au refuzat să depună mărturie în faţa unei comisii parlamentare şi li s-a interzis să ocupe funcţii publice timp de doi ani.

Organizaţia de supraveghere anticorupţie Transparency International a descris situaţia din Georgia drept „cea mai gravă prăbuşire democratică din istoria post-sovietică a ţării” şi a afirmat că partidul de guvernământ Visul Georgian, condus de fondatorul miliardar Bidzina Ivanişvili, a iniţiat o ofensivă autoritară la scară largă.

De asemenea, alţi patru lideri ai opoziţiei au fost condamnaţi la închisoare: Giorgi Vashadze, Zurab Japaridze, Badri Japaridze şi Mamuka Khazaradze, doi dintre aceştia fiind foşti directori de bancă. De asemenea, Nika Gvaramia, un alt lider al opoziţiei, este în arest preventiv, alături de un fost ministru al apărării.

Giorgi Vashadze is now also arrested along with Zurab Japaridze, Nika Gvaramia, Nika Melia, Badri Japaridze, Mamuka Khazaradze, Irakli Okruashvili, all opposition leaders. pic.twitter.com/rnV3zNJ0xT

— Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze) June 24, 2025